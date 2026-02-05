Läuft gerade Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition
8 Aufrufe

Maximilian Franke
05.02.2026 | 16:22 Uhr

Hier seht ihr offizielles Videomaterial von Entwickler Gameloft zur kommenden Nintendo Switch 2-Edition von Disney Dreamlight Valley, die am 25. März 2025 erscheint. Das Upgrade für Besitzer der Switch 1-Version ist kostenlos.

Mehr dazu: Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
vor einer Stunde

