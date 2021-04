Am 11. Juni 2021 erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart exklusiv für die PS5 und wenn ihr das Spiel pünktlich zum Release in den Händen halten wollt, könnt ihr es jetzt vorbestellen. Wie immer stehen euch dabei die üblichen Händler zur Auswahl. Preislich gibt es aktuell keine Unterschiede.



So viel kostet das Spiel: Ratchet & Clank: Rift Apart hat einen UVP von 79,99 Euro.

Gameplay zum Spiel: In einer State of Play hat Sony 15 Minuten Gameplay von Ratchet & Clank: Rift Apart gezeigt. Dabei wird schon klar, dass das Spiel wirklich richtig gut aussieht. Entwickler Insomniac Games will die Power der PS5 ausreizen und peilt 60 FPS bei der 4K-Auflösung an.

101 4 Mehr zum Thema Ratchet & Clank: Rift Apart sieht im PS5-Gameplay unverschämt gut aus

Ratchet & Clank: Rift Apart für PS5 vorbestellen

Jetzt bei diesen Händlern kaufen: