So stilvoll lädt nur Razer - Die PS5 Schnellladedocks sehen super aus und laden ultra schnell

Die Razer Schnelladestationen kommen in sechs verschiedenen Farben um sich eurer Konsole und dem zugehörigen Gamepad farblich anzuschließen.

Ihr habt grade in The First Descendant um euch geballert, eure Dailys in Zenless Zone Zero abgehakt und dann steht noch einen Raid in Final Fantasy XIV: Dawntrail an. Doch bei so viel Action leidet der Akku eures Gamepads und es lässt euch mitten im Gefecht im Stich. Jetzt müsst ihr erstmal warten und den Controller laden. Mit diesem Prime Day Schnäppchen könnte dieses Problem der Vergangenheit angehören. Die Razer Schnellladestation extra für PS5 Controller könnt ihr jetzt euch jetzt besonders günstig sichern.

Die Angebote des Amazon Prime Day laufen bis zum 17. Juli, ein paar der besten Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Leere Gamepads sind mit diesem Gadget nur noch eine Erinnerung!

Modernes Design für eure Playstation 5 Controller. Schöner könnt ihr die Gamepads nicht bei Seite legen.

Das Schnelllade-Dock kommt im Razer-typisch stilsicheren Design und zum Teil mit bis zu 52 % Rabatt. Leider sind nicht alle der sechs Farben des Docks im Prime Day Angebot, doch vier davon sind momentan für unter 30 Euro zu haben, um euch genug Individualisierungsmöglichkeiten zu bieten oder euch eurem Gamepad anzupassen.

Das gebogene Schalen-Design vereinfacht es, den Controller in das Dock zu stecken, ohne es dabei umzuwerfen. Außerdem sorgt die Form für einen festen Halt des Gamepads und sichert es vor dem Herausfallen. Dank des ergonomischen Designs könnt ihr auch während des Ladens an alle Knöpfe gelangen und somit weiterhin durch Menüs navigieren.

Hier alle Farben und die aktuellen Preise:

Bedenkt, dass sich die Preise im Zuge des Prime Days auch verändern können. Schaut deswegen sicherheitshalber nochmal selbst nach.

