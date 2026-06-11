Realistischer als Forza Horizon 6: Rennspielhit mit 89 Punkten im GameStar-Test jetzt günstig schnappen!

Dieser Rennspielhit ist der jüngste Teil einer großen, schon lange laufenden Reihe.

Gerade könnt ihr euch einen großen Rennspielhit, der zwar keine Open World bietet, aber zumindest im Hinblick auf eine realistische Simulation von Rennsport Forza Horizon 6 deutlich überlegen ist, günstig im Angebot abstauben. Die PS5-Version des Spiels, dem unsere GameStar-Kollegen im letzten Jahr 89 Punkte gegeben haben, könnt ihr jetzt hier bei Amazon zum Schnäppchenpreis abstauben:

Übrigens gibt's bei Amazon aktuell noch einige weitere PS5-Spiele günstiger, darunter große Hits aus 2025 wie Split Fiction und Silent Hill f. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Echter Rennsport: Das ist der günstige Rennspielhit!

1:55 F1 25im Trailer

Autoplay

Es geht hier um F1 25, das nach wie vor die aktuellste Version von EA Sports Formel-1-Simulation ist, da in diesem Jahr kein neuer Teil erscheint. Stattdessen hat Electronic Arts am 3. Juni für F1 25 einen großen, kostenpflichtigen DLC mit dem Saison-Update 2026 veröffentlicht. Das ist keine schlechte Nachricht, denn wenn ihr euch nun das alte Spiel zum Angebotspreis und den DLC noch obendrauf kauft, zahlt ihr noch immer weniger, als ein ganz neues Spiel vermutlich gekostet hätte.

Wie seine Vorgänger ist auch F1 25 wieder eine realitätsnahe Rennsportsimulation, die vom Bodenbelag über die Einflüsse des Wetters bis hin zur Reifentemperatur jedes kleinste Detail möglichst authentisch simuliert. In dieser Hinsicht ist es selbst dem ansonsten hervorragenden, aber eben eher auf Arcade-Gameplay angelegten Forza Horizon 6 überlegen, dafür jedoch auch anspruchsvoller. Glücklicherweise gibt es viele Hilfsfunktionen, die den Einstieg erleichtern.

Für F1 25 gibt es inzwischen den 2026 Season Pack, der das Spiel mit den Daten und Inhalten der aktuellen Saison ausstattet.

Außerdem liefert euch F1 25 eine stattliche Auswahl an verschiedenen Modi. Auch der Story-Modus Braking Point, der im vorherigen Jahrgang gefehlt hatte, ist wieder mit dabei und erzählt eine dramatische Geschichte rund um den Rennstall Konnersport, die das Niveau einer Seifenoper hat, aber trotzdem oder gerade deshalb sehr unterhaltsam ist. Dies ist der einzige Teil von F1 25, bei dem den Entwicklern der Realismus offenbar egal war.

Mit der Kampagne seid ihr in ein paar Stunden durch, die Langzeitmotivation kommt wie immer durch den Karriere- und den My-Team-Modus. Letzterer ist in F1 25 deutlich komplexer als früher, weil er die Wirtschaftssimulation endlich ernst nimmt und uns vom Personal über die Finanzen bis hin zur Forschung alles selbst regeln lässt. Daneben gibt es natürlich noch etliche Multiplayer-Modi, auch die geliebte Koop-Karriere ist wieder mit dabei.