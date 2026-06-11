Dieser Red Dead Redemption 2-Schauspieler ist bei GTA 6 dabei - und ihr kennt ihn aus der Dutch Van Der Linde-Gang

Damit haben wir die erste richtige Bestätigung zum Cast und einem Schauspieler, der in GTA 6 mit von der Partie ist.

Profilbild von David Molke

David Molke
11.06.2026 | 12:30 Uhr

GTA 6 dürfte erneut unzählige Sprecher*innenrollen haben, aber eine Stimme davon kennt ihr wahrscheinlich. GTA 6 dürfte erneut unzählige Sprecher*innenrollen haben, aber eine Stimme davon kennt ihr wahrscheinlich.

Rockstar Games arbeitet für seine Spiele gern mit unbekannteren Schauspieler*innen zusammen. Kleineren Rollen werden oft aber auch mit Personen besetzt, die bereits in anderen Titeln des Studios dabei waren. Das scheint auch für GTA 6 und Red Dead Redemption 2 zu gelten.

RDR2-Schauspieler hat auch eine "kleine" Rolle in GTA 6

Das Entwicklerstudio hinter Mega-Blockbustern wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 hält sich traditionell bezüglich des jeweiligen Casts immer sehr bedeckt. So kommt es, dass es immer noch keine offiziellen Ankündigungen zu den beteiligten Schauspieler*innen in GTA 6 gibt.

Video starten 1:06:28 Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

Das sollte niemandem große Sorgen bereiten, immerhin ist die offizielle Promo-Maschinerie abseits der ersten beiden Trailer noch immer nicht richtig angelaufen (es soll aber diesen Sommer losgehen). Nichtsdestotrotz hat jetzt ein Schauspieler schonmal aus dem Nähkästchen geplaudert.

In einer Instagram Live-Session konnte sich Jim Santangeli offensichtlich nicht zurückhalten und hat verraten, dass er auch in GTA 6 zu hören sein wird. Er verrät allerdings nicht, was für eine Rolle er einnimmt und erklärt, es wäre nur eine sehr kleine. Ob es mehr als ein Cameo ist, steht nicht fest.

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Auf eine direkte Nachfrage hat der Schauspieler noch einmal bestätigt, dass er "ein paar coole Sachen in GTA 6" habe, es aber nur etwas Kleines gewesen sei. Außerdem erklärt Jim Santangeli, er habe selbst bisher nur "GTA Miami" gespielt, also offenbar GTA: Vice City. Was natürlich perfekt passt, weil GTA 6 ebenfalls in einer fiktionalen Miami-Variante aka Vice City angesiedelt ist.

In Red Dead Redemption 2 hat der Schauspieler übrigens die Rolle des Camp-Kochs Simon Pearson beziehungsweise Mr. Pearson übernommen. Ihr wisst schon, der etwas grummelige Typ mit den längeren, zotteligen Haaren, der immer Stew für die Van der Linde-Gang gekocht hat.

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Aktuell ist es leider unmöglich, zu wissen, ob sich die Größe und Tragweite der Rolle in GTA 6 von der in Red Dead Redemption 2 unterscheidet. Aber die Aussagen von Jim Santangeli lassen darauf schließen, dass es sich wohl um einen noch kleineren Auftritt handelt als bei dem im Western-Epos.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Wie findet ihr eine Rückkehr von dem Sprecher hinter Mr. Pearson in GTA 6? Wen wünscht ihr euch sonst noch aus RDR 2 zurück?

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