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Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

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Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

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Felix Rick, Julius Busch
25.05.2026 | 11:30 Uhr

Der jüngste Take-Two Investoren-Call hat die Gerüchteküche ordentlich angeheizt! Kommt GTA 6 wirklich schon im November? Wann droppt Rockstar endlich den 3. Trailer? Und wie geht es mit GTA Online und Roleplay auf den Konsolen weiter?

Wir nehmen die Aussagen von CEO Strauss Zelnick genau unter die Lupe, diskutieren über den perfekten Release-Zeitraum, mögliche Preise und spekulieren, welche Überraschungen Rockstar noch in der Hinterhand hat. Spoiler: Vor dem Sommer solltet ihr eure Erwartungen für einen neuen Trailer erst mal wieder etwas zurückschrauben. Schaltet ein, schnappt euch 'nen Kaffee und lasst uns gemeinsam spekulieren! 

 

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