Remake eines JRPG-Klassikers jetzt bei Amazon vorbestellen und Preorder-Bonus sichern

Mit Star Ocean Second Story R bekommt ein Rollenspielklassiker eine aufwendige Neuauflage.

Am 2. November erscheint mit Star Ocean The Second Story R für PS5, PS4 und Nintendo Switch die Neuauflage eines großen JRPG-Klassikers. Bei Amazon könnt ihr das Rollenspiel jetzt für 49,99€ vorbestellen und euch dadurch die Preorder-Boni sichern. Im Fall der PS5-Version bekommt ihr sogar 16 Prozent Rabatt, sodass ihr nur noch 41,82€ statt 49,99€ bezahlt:

Welche Preorder-Boni gibt es?

Wenn ihr Star Ocean Second Story R vorbestellt, könnt ihr euch eine ganze Reihe von Boni sichern.

Unabhängig davon, für welche Plattform und bei welchem Händler ihr Star Ocean The Second Story R vorbestellt, bekommt ihr ein ganzes Paket mit Ingame-Gegenständen als Vorbestellerbonus. Hier die komplette Liste:

Pangalaktisches Föderationslangschwert für Claude

Waldfäustlinge für Rena

ein Set Erholungsgegenstände (20 gemischte Beeren + 20 Wiederbelebungstränke)

ein Sonnenaufgangsring

Was ist Star Ocean The Second Story R?

Hübsches Remake: Star Ocean The Second Story R ist kein einfaches Remaster, sondern ein richtiges Remake des ursprünglich im Jahr 1998 in Japan und 2000 in Europa erschienenen JRPG-Klassikers. Die neue Grafik bietet wunderschöne und detaillierte 3D-Landschaften, die niedlichen Charaktere orientieren sich jedoch am Pixellook des Originals. Die Zwischensequenzen sind nun hübscher und wurden mit den Originalsprechern komplett vertont, außerdem wurden neue Songs hinzugefügt.

Grafisch ist das Remake von Star Ocean The Second Story mit seiner Mischung aus 2D und 3D sehr hübsch geworden.

Science-Fiction-Fantasy mit komplexer Story: Star Ocean vermischt Fantasy- und stark an Star Trek erinnernde Science-Fiction-Elemente miteinander. Der zweite Teil der Reihe bietet eine komplexe Geschichte, die ihr schon durch die Wahl eurer Spielfigur (entweder Claude oder Rena) am Anfang beeinflusst. Im Lauf des Spiels könnt ihr durch eure Aktionen Beziehungen zu euren Gruppenmitgliedern aufbauen und verschiedene Enden freischalten.

Taktische Kämpfe, Crafting und mehr: Spielerisch bietet Star Ocean The Second Story R ein taktisches, gruppenbasiertes Kampfsystem, das vor allem auf Schwerter und Magie setzt. Daneben bekommt ihr Crafting und natürlich ein komplexes Fortschrittssystem geboten. Letzteres beinhaltet viele Fähigkeiten, die auch bei Aktivitäten außerhalb des Kampfes nützlich sind, etwa beim Kochen, Malen oder Schmieden.

