Resident Evil 4 Remake: Preload auf Xbox Series X/S ist live - So viel Speicherplatz braucht ihr

Der Preload von Resident Evil 4 Remake ist gestartet – zumindest auf den Xbox-Konsolen.

Einige Wochen dauert es noch bis zum Release des Remakes von Resident Evil 4. Schon jetzt könnt ihr das Spiel aber runterladen, zumindest auf der Xbox Series X/S. Damit wissen wir auch bereits, wie groß der Download ausfällt.

Resident Evil 4 Remake: Preload und Downloadgröße

Preload-Start auf Xbox Series X/S : 6. März 2023

: 6. März 2023 Downloadgröße: 67,18 GB

Und was ist mit PS4/PS5? Bislang ist noch kein Preload-Termin für die PlayStation-Fassung von Resident Evil 4 angekündigt. Wir aktualisieren diesen Artikel natürlich, sobald er bekanntgegeben wird.

Die Größe sollte in etwa der Xbox-Fassung entsprechen, wobei die PS4-Version oftmals ein paar mehr Gigabyte einnimmt. Mit rund 67 GB ist Resident Evil 4 Remake fast doppelt so groß wie der Vorgänger Resident Evil Village, der gerade mal 35 GB für das Hauptspiel benötigt.

Hier könnt ihr euch aktuelles Gameplay aus dem Remake anschauen:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Resident Evil 4-Demo erscheint bald

Wenn ihr den Release des Horror-Shooters auf PlayStation gar nicht mehr abwarten könnt, dürft ihr euch auch schon einige Tage vorher ins Spiel stürzen. Kurz vor Release soll nämlich noch eine Demo für PS4 und PS5 erscheinen, auch wenn wir hier noch auf einen konkreten Termin warten müssen.

Das erwartet euch im Remake: Die Neuauflage verpasst Resident Evil 4 nicht nur grafisch einen neuen Anstrich, sondern nimmt auch jede Menge Änderungen am Gameplay vor. So wurde nicht nur die nervige Mechanik überarbeitet, mit der ihr eine verschleppte Ashley retten könnt, es gibt auch einige komplett neue Inhalte. So kriegen wir es zwar mit einem neuen Gegner zu tun, dafür bekommt Leon aber allem Anschein nach auch neue Waffen zu Hand.

Unseren ausführlichen Ersteindruck zum Spiel könnt ihr hier in der Preview zu Resident Evil 4 Remake von Kollege Chris nachlesen.

Auf welcher Konsole werdet ihr das Remake von Resident Evil 4 spielen?