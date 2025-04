Resident Evil Finale: Das Duell um Platz 1 startet und ein Gewinner steht schon vorher fest

Jetzt wird es ernst - das Finale steht an.

Finaleeee! Oleee! Es ist so weit, heute steht das große Finale unserer Resident Evil-Meisterschaft hier auf GamePro an. Ihr habt fleißig abgestimmt und zwei ganz besondere Teile der Reihe in das alles entscheidende Duell gewählt. Jetzt geht es um den Titel!

Finale: Resident Evil 4 Remake vs. Resident Evil 2 Remake

Die Halbfinal-Begegnungen waren relativ eindeutig und es haben sich mit Resident Evil 4 Remake und Resident Evil 2 Remake zwei Neuauflagen alter Teile durchgesetzt. Das wundert uns tatsächlich gar nicht, denn beide Spiele kamen auch im GamePro-Team richtig gut an.

Nun sind wir gespannt, welchen Teil ihr zum Pokal verhelft und damit zum unangefochten besten Teil der Resident Evil-Reihe wählt. Wer schon jetzt ganz sicher als Sieger vom Platz geht, ist Leon S. Kennedy, der als Protagonist beider Teile gar nicht mehr verlieren kann. Ihn wünscht ihr euch auch für ein kommendes Resident Evil, wie unsere Umfrage gezeigt hat.

Sobald das Finale ausgetragen ist, stellen wir euch natürlich nicht nur den Gewinner, sondern auch ein generelles Ranking vor. Im Laufe des kleinen Turniers haben Tausende von euch mitgemacht und abgestimmt. Vielen lieben Dank dafür!

Noch mehr Grusel in der Horror-Themenwoche

Das Finale unserer Resident Evil-Meisterschaft fällt auf das Ende unserer Horror-Themenwoche. In den vergangenen Tagen haben wir viele verschiedene Artikel rund um die gruseligsten Videospiele veröffentlicht und hoffen, ihr hattet daran genau so viel Freude wie wir.

Neben der Abstimmung im Rahmen der Resident Evil-Meisterschaft haben wir euch auch noch die besten Horrorspiele der letzten zehn Jahre zur Abstimmung vorgestellt. Landet Ein Resident Evil dort ebenfalls auf dem Siegertreppchen? In unserer Topliste hat es das Remake von Teil 4 auf Platz 1 geschafft.

Oben verlinkt sind noch weitere Artikel aus unserer Themenwoche, schaut gerne vorbei und stellt euer The Last of Us-Wissen im Quiz auf die Probe, oder lest etwas über die zwölf spannendsten Horrorspiele, die euch in diesem Jahr erwarten.

Was denkt ihr über die Finalisten der Meisterschaft? Ist euer Favorit dabei oder ist euer Lieblingsteil in der Vorrunde oder dem Halbfinale hinausgeflogen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.