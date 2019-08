Der Release des Resident Evil 2-Remakes liegt noch gar nicht so lange zurück, doch offenbar ist man bei Capcom schon längst an der Arbeit am nächsten Resident Evil-Spiel. Zumindest wurden jetzt erste Spieler eingeladen, einen noch nicht angekündigten Ableger zu testen, der sich gerade in Entwicklung befindet.

Resident Evil 8, Resident Evil 3 oder ganz was anderes?

Die Einladungen erfolgten im Rahmen des japanischen Resident Evil Ambassador-Programms. Mitglieder fungieren hier im Grunde wie ausgewählte Beta-Tester mit besonderer Kenntniss der Reihe. Die entsprechenden Mails wurden direkt von Capcoms Entwicklerteam Division 1 (Resident Evil, Devil May Cry) versandt. (via Biohaze)

Das stand in der Einladung:

"An alle Resident Evil Ambassadors,



Vielen Dank für eure Unterstützung der Resident Evil-Reihe.



Heute wollen wir euch mitteilen, dass wir Tester für ein Spiel rekrutieren, das derzeit in Entwicklung ist!



Wir sind daran interessiert, das Feedback aller Ambassadors in unsere Entwicklung einfließen zu lassen, also lest bitte die Details unten und klickt auf den Teilnehmen-Button, wenn ihr dabei sein möchtet."

Es bleibt geheimnisvoll: In den Details heißt es dann, dass die Tests entweder am 8. oder 9. September stattfinden werden und das man die Resident Evil-Reihe in der Vergangenheit gespielt haben sollte.

Wir wollen ein Resident Evil 3 Remake

Und so soll es aussehen

Leider gibt die Einladung keine Hinweise darauf, um welches Resident Evil-Spiel es sich handeln könnte. Zwar gab es immer wieder Hinweise darauf, dass ein Resident Evil 3-Remake geplant sei und auch der nächste Hauptableger gedanklich schon existieren, doch hinter der Einladung könnte so gut wie alles steckten.

Vielleicht erwartet uns ja schon bald eine Ankündigung.

Was erhofft ihr euch von Resident Evil als nächstes?