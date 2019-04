Mit dem Remake von Resident Evil 2 ist Capcom ein richtiges Highlight geglückt. Die neue Variante des Horror-Klassikers legt den PS1-Klassiker mit sinnvollen Veränderungen und schicker Optik neu auf. Das Ergebnis konnte sowohl Fans, als auch Kritiker überzeugen.

Die Community hofft deswegen auf eine Remake-Fassung des Nachfolgers Resident Evil 3: Nemesis. Nachdem Teil 2 so gut gelaufen ist, gibt es bereits einige Gerüchte um das Projekt. Offiziell bestätigt ist es jedoch noch nicht.

Nun hat Capcom selbst auf Twitter kurz hintereinander zwei Bilder veröffentlicht, die die Fans erneut hoffen lassen. In beiden Fällen lassen sich recht eindeutig Referenzen zu Resi 3 erkennen.

Im ersten Tweet ist Resident Evil Remastered zu sehen. Dieses setzt, anders als das Resi 2-Remake, wie die Originale auf feste Kameraperspektiven. Das Bild zeigt Jill Valentine, mit der ihr auch in Teil 3 unterwegs seid.

Zusätzlich kann der Satz "Hast du dich schonmal gefühlt, als ob dich jemand beobachtet?" als kleiner Wink in Richtung Nemesis gelesen werden. Immerhin werden die Spieler die meiste Zeit vom namensgebenden Antagonisten verfolgt.

Clearly something or someone doesn't understand the concept of doors... What do YOU think happened to the wall here?#RE2 pic.twitter.com/jJF2hjJlzj