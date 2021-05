Am 7. Mai 2021 erscheint Resident Evil Village und wer bisher mit dem Kauf gezögert hat, kann das Spiel jetzt vorbestellen und sich dabei noch den Vorbesteller-Bonus sichern. Zudem bekommt ihr das Spiel passend zum Release am Freitag.



Resident Evil Village gibt es für PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One.



Der Vorbesteller-Bonus: Nur bei MediaMarkt und Saturn wird der Vorbesteller-Bonus erwähnt und entsprechend wissen wir nicht, ob es diesen auch bei Amazon oder OTTO gibt. Wer Resident Evil Village bei MediaMarkt oder Saturn bis zum 6. Mai um 23:59 Uhr MESZ vorbestellt, bekommt ein Survival Überlebenspack-Set und ein Waffenzubehör namens »Mr. Raccoon« als DLC kostenlos dazu.

Resident Evil Village bei MediaMarkt kaufen

Resident Evil Village kaufen

Resident Evil Village für PlayStation vorbestellen: Mögliche Versandkosten für den ab 18-Versand sind in den Preisen nicht eingerechnet.

Resident Evil Village für Xbox vorbestellen:

41 0 Mehr zum Thema Weil Resident Evil 7 vielen zu gruselig war, wird Village harmloser