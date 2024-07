Die 30 besten Anime der 90er und 2000er – Welche Serie habt früher am liebsten geschaut?

Ihr habt die Wahl! Verratet uns eure fünf liebsten Retro-Animes.

In unserer einwöchigen Themenwoche zu Retro-Animes, die vom 15. bis 21. Juli stattfindet, darf eine ganz entscheidende Frage natürlich nicht fehlen, bei der wir auf eure Mithilfe angewiesen sind. Gemeinsam wollen wir nämlich herausfinden, welche die liebsten Animes eurer Kindheit beziehungsweise Jugend sind.

Was wir unter Retro-Animes verstehen

Wenn wir auf GamePro von Retro-Animes sprechen, dann sind damit japanische oder wie im Fall von Avatar artverwandte Serien der 1990er und 2000er Jahre gemeint. Also all die Folgen, die wir damals gemütlich nach der Schule auf TV-Sendern wie RTL 2, Tele 5, Kabel 1 oder beispielsweise MTV vorrangig im Nachmittagsprogramm geschaut haben.

Dragon Ball, Pokémon und die Kickers zählen natürlich dazu, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Verratet uns eure 5 liebsten Retro-Animes

Damit ihr euch nicht auf einen Anime festlegen müsst, was bei all den tollen Serien auch einfach zu fies wäre, geben wir euch 5 Stimmen, die ihr über die gut 30, in alphabetischer Reihenfolge sortierten Animes, verteilen könnt – natürlich gehen auch weniger Votes.

Ist euer liebster Anime aus der Kindheit übrigens nicht dabei, seht's uns bei all den Serien nach. Hier würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euren nicht genannten Liebling einfach in die Kommentare auf GamePro schreibt. Natürlich dürft ihr uns auch verraten, welche Animes ihr sonst noch in der Umfrage ausgewählt habt.

Vorab an dieser Stelle schonmal ein riesengroßes Dankeschön fürs Mitmachen.

Weitere Artikel aus unserer Themenwoche "Retro-Anime" findet ihr hier:

Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß an den Nostalgieschüben und wohligen Erinnerungen an die eigene Kindheit oder Jugend wie wir während der Themenwoche zu Retro-Anime. Falls ihr nicht genug von Dragon Ball, Die Kickers oder Digimon bekommen könnt, schaut in unsere anderen Artikel dazu rein, die wir euch oben verlinkt haben.