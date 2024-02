Neue Retro-Spiele bei Nintendo Switch Online: Diese Klassiker muss man gespielt haben!

In letzter Zeit haben einige hochkarätige Retro-Spiele den Weg in die Spielebibliothek von Nintendo Switch Online gefunden. Auch Kirby ist mit dabei.

Einer der größten Vorteile von Nintendo Switch Online sind die zahlreichen Retro-Klassiker, die ihr mit dem Abo ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Das gilt jetzt mehr denn je, da sowohl zum Standard-Abo als auch zum Erweiterungspaket in letzter Zeit eine ganze Reihe weiterer Games dazugekommen sind, die man unbedingt noch nachholen sollte, falls man sie bislang verpasst hat. In diesem Artikel stellen wir euch sieben Highlights kurz vor.

Golden Sun (Game Boy Advance)

Der Klassiker Golden Sun ist ein Muss für jeden JRPG-Fan.

Mit Golden Sun ist vor Kurzem ein großer Rollenspielklassiker zum Nintendo Switch Online Erweiterungspaket hinzugefügt worden. Das JRPG, das bis heute einen Metacritic-Score von eindrucksvollen 91 Punkten hält, mischt klassische rundenbasierte Kämpfe mit Metroidvania-Elementen. Mit eurer Heldengruppe erkundet ihr eine verschachtelte Spielwelt und müsst euch dabei nicht nur zahlreichen Feinden stellen, sondern auch Rätsel lösen, um neue Wege zu öffnen.

Ziel eurer Helden ist es, die Welt namens Weyard vor den alchemistischen Kräften zu beschützen, welche den Menschen die Herrschaft über die Elemente erlauben. Diese Kräfte wurden schon vor langer Zeit versiegelt, nachdem sie die beiden verfeindeten Kontinente von Weyard an den Rand von Chaos und Zerstörung gebracht hatten. Als Schurken sie nun wieder entfesseln wollen, nehmen wir mit Hilfe von Magie, die uns von sogenannten Dschinns verliehen wird, den Kampf auf.

Golden Sun: Die vergessene Epoche (Game Boy Advance)

Golden Sun: Die vergessene Epoche bietet mehr Freiheit bei der Erkundung der Welt als der Vorgänger.

Der 2002 erschienene Nachfolger von Golden Sun schickt euch zurück in die Welt von Weyard, lässt euch aber die Seiten wechseln und so den Konflikt aus einem anderen Blickwinkel erleben. Diesmal ist es also eure Aufgabe, die Kräfte der Alchemie erneut freizusetzen. Ihr könnt dabei entweder mit einer neuen Party ins Abenteuer starten oder eure Charaktere aus dem Vorgänger importieren.

Spielerisch sind sich die beiden JRPGs sehr ähnlich. Allerdings sorgen zusätzliche Fähigkeiten und die Möglichkeit, verschiedene Elemente miteinander zu kombinieren, für noch mehr Komplexität im Zaubersystem. Außerdem habt ihr in „Die vergessene Epoche“ mehr Freiheit, die Welt auf eigene Faust zu erkunden, als im lineareren und stärker an seine Story gebundenen ersten Teil.

Mario Party 3 (Nintendo 64)

In Mario Party 3 tretet ihr in über 70 Minispielen an.

Ebenfalls Teil des Erweiterungspakets ist der Partyspiel-Klassiker Mario Party 3. Der letzte Teil der Reihe, der für N64 erschien, bietet im Vergleich zu den Vorgängern ein paar Neuerungen wie die Duell-Spielbretter, auf denen ihr 1 gegen 1 antreten könnt. Außerdem gibt es 70 ganz neu gestaltete Minispiele, die von Gefechten in Kampfflugzeugen über Golf bis hin zum Bowser-Weitwurf reichen.

Am grundlegenden Spielprinzip ändert sich natürlich nichts: Wie immer in Mario Party zieht ihr eure Spielfigur wie in einem Brettspiel über Felder und müsst euch je nachdem, wo ihr landet, den verschiedensten Herausforderungen stellen. Bis zu vier Spieler*innen messen sich miteinander, wobei in manchen Minigames jeder gegen jeden kämpft, während es in anderen 2er-Teams gibt oder sich drei gegen einen verbünden.

Kirby & die wundersame Spiegelwelt (Game Boy Advance)

Kirby & die wundersame Spiegelwelt macht einiges anders als andere Kirby-Spiele.

Das Jump&Run Kirby & die wundersame Spiegelwelt dreht sich um eine Welt, die die Wünsche der Lebewesen widerspiegelt, bis Chaos ausbricht und ein Bösewicht die Macht ergreift. Ein Handlanger dieses Schurken entkommt in die echte Welt und zerteilt dort den friedlich spazieren gehenden Kirby, wodurch vier bunte Kirbys entstehen. Diese folgen nun dem Täter in die Spiegelwelt, um ihn und seinen Anführer zu bekämpfen.

Das Gameplay ähnelt älteren Titeln der Reihe. Kirby kann beispielsweise wieder Gegner Einsaugen und so ihre Kräfte übernehmen. Statt linearer Level bekommt ihr diesmal aber eine offene Welt, durch die sich die drei anderen Kirbys unabhängig von euch bewegen. Durch ein Walkie-Talkie könnt ihr sie aber jederzeit zu Hilfe rufen. Ähnlich wie in einem Roguelike kehrt ihr immer wieder zum Startpunkt zurück, jedoch schaltet ihr mithilfe von Spiegeltoren Abkürzungen frei.

Castlevania Legends (Game Boy)

In Castlevania Legends jagt ihr mit Sonia Belmont Draculas erste Inkarnation.

Mit Castlevania Legends ist jetzt ein Teil der legendären Reihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat, im normalen NSO-Abo enthalten. Bei dem 1997 für Game Boy erschienenen Spiel handelt es sich um ein Prequel, in dem ihr als Sonia Belmont Jagd auf die allererste Inkarnation von Graf Dracula macht. Dabei setzt die 17-jährige Vampirjägerin neben ihrer Peitsche auch übernatürliche Kräfte ein.

Spielerisch handelt es sich um einen traditionellen Action-Platformer mit für ein Castlevania-Spiel vergleichsweise linearen Leveln, an deren Ende jedes Mal ein zäher Bossgegner wartet. Das Artdesign ist wie immer düster und von klassischen Horrorfilmen inspiriert. Dadurch, dass man diesmal einen einfachen Schwierigkeitsgrad auswählen kann, fällt der Einstieg sehr viel leichter als bei einigen der sehr harten älteren Teile der Reihe.

Devil World (NES)

In Devil World kämpfen wir als kleiner Drache gegen den Teufel.

Devil World stammt vom Star-Designer Shigeru Miyamoto, der auch für viele der ganz großen Nintendo-Klassiker wie Donkey Kong und Super Mario Bros. verantwortlich ist. In dem Actionspiel seid ihr ähnlich wie in Pac-Man in Labyrinthen unterwegs. Ihr steuert dabei einen kleinen Drachen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Teufel persönlich anzugreifen. Im Multiplayer kann noch ein zweiter, roter Drache ins Spiel einsteigen.

Während ihr euch durch die Labyrinthe zum Teufel vorarbeitet, hetzt dieser euch seine Monster auf den Hals, die ihr mithilfe eures Feueratems bekämpfen könnt. Diesen könnt ihr allerdings nur nutzen, wenn ihr kleine Kreuze oder Bibeln einsammelt. Ohne diese seid ihr machtlos gegen die Kreaturen der Hölle und müsst die Flucht ergreifen. Selbst das ist gar nicht so einfach, denn die Monster können Wände verschieben und verändern dadurch ständig eure Umgebung.

The Mysterious Murasame Castle (NES)

In The Mysterious Murasame Castle kämpft ihr euch als Samurai durch verschiedene Schlösser.

Das ursprünglich 1986 erschienene The Mysterious Murasame Castle ist ein Action-Adventure, das lange Zeit nur in Japan verfügbar war. Ihr spielt aus der Top-Down-Perspektive den Samurai Takamura und bahnt euch durch Scharen von Gegnern den Weg zu fünf Schlössern, um dort gegen das Böse zu kämpfen und Prinzessinnen zu retten. Das letzte Schloss ist das namensgebende Castle Murasame, in dem der finale Bossgegner wartet.

Um gegen Feinde wie andere Samurai, Ninjas und Dämonen zu bestehen, greifen wir im Fernkampf zumeist auf Shuriken zurück, während wir uns im Nahkampf auf unser treues Katana verlassen, mit dem wir nicht nur Gegner bearbeiten, sondern auch Projektile abwehren. Daneben können wir auf begrenzt verfügbare Items zurückgreifen, die uns beispielsweise Feuerbälle werfen und gewaltigen Explosionen verursachen lassen oder Takamura vorübergehend unsichtbar machen.

Nintendo Switch Online bietet noch viel mehr!

Um online gemeinsam mit Spieler*innen aus der ganzen Welt zu spielen, braucht ihr das NSO-Abo.

Natürlich hat Nintendo Switch Online noch sehr viel mehr zu bieten als die genannten Spiele. Hier verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Vorteile:

1. Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online ist notwendig für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele. Falls ihr euch also mit Spieler*innen aus aller Welt messen oder auch gemeinsam im Koop spielen wollt, lohnt sich das Abo schon allein hierfür.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr jede Menge große Retro-Hits spielen.

2. Retro-Klassiker: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf eine riesige Auswahl an Klassikern wie Donkey Kong, Super Mario World oder The Legend of Zelda: Link's Awakening, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienenen sind. Mit dem Erweiterungspaket kommen sogar noch Spiele vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance sowie DLCs für aktuelle Switch-Hits dazu.

3. Cloud Saves & Smartphone-App: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und ihr notfalls auch von einer anderen Switch-Konsole aus weiterspielen könnt. Außerdem könnt ihr die Smartphone-App nutzen, die euch Zugriff auf den Voice Chat und exklusive Features für Switch-Spiele wie Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 3 verschafft.

Mit den Nintendo Switch Game Coupons könnt ihr beim Spielekauf deutlich sparen.

4. Sparen mit Game Coupons: NSO-Mitglieder können sich für 99€ zwei Game Coupons kaufen, die sich anschließend für große Switch-Spiele einlösen lassen. Holt ihr euch beispielsweise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Normalpreis 69,99€) und Super Mario Bros. Wonder (Normalpreis 59,99€), spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf stolze 30,98€!

5. Exklusive Spiele & Hardware: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr exklusiv und ohne zusätzliche Kosten die Multiplayer-Hits Tetris 99 und F-Zero 99 spielen. In den Battle-Royale-Versionen der berühmten Klassiker treten 99 Spieler*innen online gegeneinander an. Außerdem gibt es Hardware wie die Retro-NES-Controller für Nintendo Switch, die ihr nur als NSO-Mitglied kaufen könnt.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Das Monatsabo von Nintendo Switch Online kostet nur 3,99€. Wenn ihr gleich drei Monate für 7,99€ oder 12 Monate für 19,99€ nehmt, kommt ihr sogar noch deutlich günstiger weg. In letzterem Fall bezahlt ihr pro Monat nur noch 1,67€. Mit der Familienmitgliedschaft könnt ihr noch zusätzlich sparen, denn diese können sich für 34,99€ im Jahr bis zu acht Accounts miteinander teilen.

Falls ihr auch das Erweiterungspaket mit zusätzlichen Spiele-Klassikern sowie Erweiterungen für aktuelle Switch-Spiele haben wollt, zahlt ihr pro Jahr entweder 39,99€ für die Einzel- oder 69,99€ für die Familienmitgliedschaft. Falls ihr Nintendo Switch Online erst mal ausprobieren möchtet, bevor ihr etwas bezahlt, gibt es übrigens auch eine 7-tägige kostenlose Testphase. Die Übersicht über alle Abo-Optionen findet ihr hier: