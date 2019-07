Schon jetzt gibt es von den meisten Spieleplattformen, mit denen Spieler nostalgische Kindheitserinnerungen verknüpfen, Neuauflagen im Miniaturformat. Dennoch vermehren die Retrokonsolen sich stetig weiter. Höchste Zeit, dass wir sie alle (oder zumindest die offiziell lizenzierten) in einem Artikel zusammenfassen und uns genauer ansehen.

Hier verraten wir euch, ob und für wen die Retrokonsolen, die es bereits zu kaufen gibt, etwas taugen. Außerdem werfen wir einen Blick voraus auf diejenigen, die bis Ende 2019 erscheinen, nämlich den Sega Mega Drive Mini sowie den C64 Maxi.

* Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

NES Classic Mini

Pro:

viele Klassiker

Speicherfunktion

präziser Controller

originalgetreues Design

verschiedene Displayoptionen

Contra:

viel zu kurzes Controllerkabel

nur ein Controller mitgeliefert

Spiele-Highlights: Super Mario Bros. 1-3, The Legend of Zelda, Castlevania, Metroid

Preis: ca. 60€

NES Classic Mini bei Amazon*

Originalgetreue Miniatur: Optisch ist der NES Classic Mini genau das, was Nostalgiker sich erhoffen. Er sieht oberflächlich dem ursprünglichen Nintendo Entertainment System zum Verwechseln ähnlich, ist aber viel kleiner und leichter und wirkt daher geradezu winzig neben dem Controller, der Originalgröße hat.

Unter Kontrolle: Das eckige Design des NES-Controllers entspricht natürlich nicht den heutigen Vorstellungen von Ergonomie, aber abgesehen davon gibt es wenig zu meckern. Die Steuerung funktioniert mindestens so präzise wie beim Original. Anders als beim SNES Classic liegt aber nur ein Controller bei. Wer lokalen Multiplayer will, muss sich den zweiten dazukaufen.

An der kurzen Leine: Eine Frechheit ist zudem das nicht mal 80 Zentimeter lange Kabel des Controllers. Zum Vergleich: Beim Original war dieses über zwei Meter lang! Wer gemütlich auf der Couch spielen will, kommt um den Einsatz eines Verlängerungskabels kaum herum.

NES Classic Mini im Test

Gute Auswahl mit kleinen Lücken: Die Auswahl der Spiele ist mit 30 Titeln nicht riesig, aber hochkarätig. Ein paar Klassiker wie Battletoads fehlen zwar, aber Spiele wie Super Mario Bros., Castlevania oder Metroid entschädigen dafür reichlich und machen auch heute noch Spaß. Trotzdem ist das Line-up des SNES insgesamt etwas besser, auch wenn dieser nur 21 Titel bietet.

Fehlerfrei: Technisch werden sämtliche Spiele fehlerfrei emuliert. Man kann sogar zwischen verschiedenen Displaymodi wählen und das Flimmern damaliger Röhrenbildschirme simulieren lassen. Eine wertvolle Verbesserung sind die vier Speicherstände, die nun für jeden der Titel zur Verfügung stehen.

Fazit: Bei der Kabellänge und dem fehlenden zweiten Controller war Nintendo zu geizig, aber davon abgesehen bekommt man hier eine sehr gute Retro-Konsole und viele Klassiker, mit denen nicht nur Nostalgiker, sondern auch Neulinge ihre Freude haben können.

NES Classic Mini bei Amazon*

Fehlende Stromstecker: Die meisten Retrokonsolen werden nur mit einem HDMI- und einem USB-Kabel geliefert, verfügen aber nicht über einen Adapter für die Steckdose. Falls ihr noch keinen solchen Adapter für USB-Kabel habt, raten wir euch, euch einen zuzulegen, denn die Stromversorgung per USB-Port funktioniert zumeist eher schlecht als recht.

SNES Classic Mini

Pro:

viele noch heute großartige Spiele

gute Controller

originalgetreues Design

Rückspul- und Speicherfunktion

verschiedene Displayoptionen

Contra:

vergleichsweise kleine Spieleauswahl (21 Titel)

hoher Preis und schlechte Verfügbarkeit

Spiele-Highlights: Super Mario World, Earthbound, Street Fighter 2 Turbo, Star Fox 2

Preis: aktuell ca. 130€

SNES Classic Mini bei Amazon*

Gutes Design: Wie der NES Classic Mini ist auch sein Nachfolger eine getreue Miniatur des Originals, wobei sich die europäische Version auch am europäischen Vorbild orientiert. Nordamerika bekommt sein eigenes Modell. Angenehm im Vergleich zu vielen anderen Retro-Konsolen fällt das Design der Controller auf, die auch heute noch gut in der Hand liegen.

Fehler ausgebügelt: Bei zwei Schwachpunkten des NES Classic Mini hat Nintendo nachgebessert. Erstens werden nun gleich zwei Controller mitgeliefert, sodass man ohne Umstände im lokalen Multiplayer zocken kann. Außerdem ist das Kabel mit 140 cm jetzt etwas großzügiger. Ein bisschen kurz für die Entfernung zwischen Couch und TV ist das aber noch immer.

Kleine Auswahl, große Spiele: Die Auswahl fällt mit 21 Spielen kleiner aus als bei vielen anderen Retro-Konsolen, aber dafür ist die Qualität desto höher. Hier finden sich viele zeitlose Klassiker, die man auch heute noch jedem wärmstens empfehlen kann. Noch dazu ist das Verhältnis der Genres recht ausgewogen: Von Jump&Runs über Fighting Games und Shooter bishin zu RPGs ist alles vertreten. Außerdem gibt es mit Star Fox 2 ein bisher unveröffentlichtes Spiel.

SNES Classic Mini im Test

Komfortfunktionen: Wie schon beim NES Classic Mini gibt es eine Speicherfunktion sowie verschiedene Displayoptionen und Filter. Neu hinzugekommen und sehr praktisch ist die Rückspulfunktion, die uns bis zu 45 Sekunden zurückreisen lässt, wenn wir etwas verbockt haben.

Explodierende Preise: Die ca. 80€, die der SNES Classic Mini zeitweise gekostet hat, sind ohnehin schon nicht gerade günstig, aber vertretbar angesichts der Qualität. Da Nintendo es nicht geschafft hat, genügend Exemplare zu produzieren, sind die Preise jedoch in die Höhe geschossen. Händler verlangen aktuell zwischen 110 und 140 Euro für die Retro-Konsole. Für die nicht sehr kostspielige Hardware und 21 sehr alte Spiele ist das eine Menge Geld.

Fazit: Ein paar Spiele mehr hätte Nintendo schon mitliefern dürfen, aber die enthaltenen Titel, deren technische Umsetzung und die Verarbeitung der Hardware sind von hoher Qualität. Der SNES Classic Mini ist damit vermutlich die beste Retrokonsole auf dem Markt. Wäre schön, wenn Nintendo genug davon produzieren würde, damit man sie zu einem akzeptablen Preis bekommen kann.

SNES Classic Mini bei Amazon*

PlayStation Classic

Pro:

sieht oberflächlich gut aus

in Sales manchmal sehr günstig

Contra:

fragwürdige Spieleauswahl

schwache Emulation

fehlende Features wie Vibration

Spiele-Highlights: Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7

Preis: ca. 50€

PlayStation Classic bei Amazon*

Hübsch anzusehen: Rein optisch ist die PlayStation Classic ein voller Erfolg. Sie sieht genauso aus wie das Original, nur eben kleiner. Sammler, die sie sich ohnehin nur in den Schrank stellen wollen, können deshalb beruhigt zugreifen. Alle anderen sollten sich das nochmal überlegen.

Mäßige Auswahl: Die PlayStation Classic hat durchaus ein paar Klassiker zu bieten, z.B. Metal Gear Solid, Resident Evil, Final Fantasy 7 oder Tekken 3. In der mit 20 Titeln nicht gerade riesigen Auswahl finden sich aber auch schwache Spiele wie Cool Boarders 2, während Hits wie Tomb Raider fehlen. Sony war offenbar nicht gewillt, die nötigen Lizenzen zu besorgen.

Schlecht umgesetzt: Das Problem sind aber weniger die Spiele an sich, als vielmehr ihre Umsetzung für die Retro-Konsole. Sony verwendet hierzu nämlich einen nur leicht angepassten Open-Source-Emulator. Der funktioniert zwar im Wesentlichen, bietet aber keinerlei zusätzliche Features, Grafikoptionen oder Ähnliches. Man hätte schon erwarten können, dass ein kommerzielles Produkt sich etwas mehr Mühe gibt.

PlayStation Classic im Test

Fehlende Analogsticks: Die Controller der PS Classic sind den ursprünglichen Controllern der PS1 nachempfunden und verfügen dementsprechend weder über Analogsticks noch über eine Vibrationsfunktion. Das Problem: Einige der vorinstallierten Spiele haben Features, für die man den ein paar Jahre später veröffentlichten DualShock bräuchte. Somit hat man auf der PS Classic oft ein schlechteres Spielerlebnis als mit dem Original.

Preisachterbahn: Dass die PlayStation Classic die Erwartungen nicht erfüllen kann und der ursprüngliche Preis von 100€ eine Frechheit ist, hat sich schnell herumgesprochen. Sie verkaufte sich schlecht, die Preise halbierten sich. In Sales gab es die Retrokonsole schon für unter 40€. Inzwischen scheint sich der Preis bei ca. 50€ eingependelt zu haben.

Fazit: Einige Spiele der ersten PlayStation sind ohnehin schon schlecht gealtert, aber die PlayStation Classic zeichnet durch die fragwürdige Auswahl, den schwachen Emulator und die fehlenden Features ein viel schlechteres Bild dieser Generation, als sie verdient hat. Ob die PS Classic die schlechteste Retrokonsole ist, darüber kann man streiten, aber sie ist zumindest die enttäuschendste.

PlayStation Classic bei Amazon*

Sega Mega Drive Flashback HD (Edition 2019)

Pro:

viele auch heute noch tolle Spiele

unterstützt alte Cartridges

SD-Kartenslot zum Speichern von Spielständen (nur Edition 2019!)

Rückspul- und Speicherfunktion

Contra:

unpräzise Controller

Emulation funktioniert oft nicht bei alten Cartridges

Spiele-Highlights: Sonic, Golden Axe, Phantasy Star, Shining Force

Preis: ca. 100€ (Edition)

Sega Mega Drive Flashback*

Modulschacht wie im Original: Der Mega Drive Flashback ist deutlich größer als die meisten Retrokonsolen. Der Grund: Hersteller ATGames spendiert ihm einen funktionierenden Modulschacht, mit dem die Cartridges des Originals verwendet werden können. In der Praxis produziert der verwendete Emulator dabei aber häufig Fehler, die den Spielspaß trüben.

Schwache Controller: Die beiden mitgelieferten Controller mit jeweils sechs Buttons haben den Vorteil, kabellos zu sein, fühlen sich ansonsten aber an wie eine billigere und weniger präzise Version des Originals. Immerhin kann man auch die Originalcontroller an den Flashback anschließen, allerdings nur die Variante mit sechs Buttons, nicht die ursprüngliche Version mit drei Buttons.

Jede Menge Spaß: Nicht alle der 82 vorinstallierten Spiele auf dem Flashback stammen tatsächlich vom Mega Drive, bei einigen handelt es sich um Titel anderer Sega-Plattformen oder billige Indie-Produktionen. Das macht aber nichts, denn es sind noch genügend Klassiker und diese machen noch immer eine Menge Spaß. Der Mega Drive Flashback ist derzeit die einzige Retrokonsole, die mit der Spieleauswahl des NES und SNES Classic ansatzweise mithalten kann.

Die Alternative: Sega Mega Drive Mini (erscheint am 19. September)

Anderswo günstiger: Während manche Nintendo-Klassiker jedoch nur schwer auf eine andere legale Weise zu bekommen sind, wurden die meisten Mega-Drive-Hits längst für aktuelle Plattformen umgesetzt. In der Sammlung Sega Mega Drive Classics, die für PS4, Xbox One und Switch* erschienen ist, bekommt man z.B. 50 Titel für ca. 20 bis 30€. Wer nur an den Spielen interessiert ist, kommt also anderswo günstiger weg.

Zusätzliche Features: Immerhin bietet der Mega Drive Flashback wie viele Retrokonsolen freies Speichern sowie eine Rückspulfunktion, mit der wir hier aber nur 7 Sekunde zurückreisen können. Das reicht zwar meistens, aber das Zeitfenster von 45 Sekunden beim SNES Classic Mini ist trotzdem komfortabler.

Edition 2019: In der neuen Edition 2019 verfügt der Flashback zudem über einen SD-Kartenslot, mit dessen Hilfe man Spielstände dauerhaft speichern und Firmwareupdates aufspielen kann. Zudem enthält das Update kleinere optische und technische Verbesserungen und eine leicht verbesserte Auswahl an Spielen, wobei die Anzahl gleich geblieben ist.

Fazit: Nicht alle Features des Mega Drive Flashback wurden gut umgesetzt, aber dank der vielen tollen Spiele macht die Retrokonsole dennoch eine Menge Spaß. Allerdings machen diese Spiele eben auch Spaß, wenn man sie für viel weniger Geld auf einer anderen Plattform spielt. Der Mega Drive Flashback ist zu seinem derzeitigen Preis deshalb nur etwas für Enthusiasten.

Sega Mega Drive Flashback*