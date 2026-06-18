Neueste Episode eines langjährigen beliebten Isekai-Animes erzielt eine perfekte 10er Bewertung auf IMDB

Der beliebte Isekai-Anime Re:Zero hat es wieder getan und es ist der perfekte Abschluss zur Staffelhälfte.

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Myki Trieu
18.06.2026 | 12:53 Uhr

Re:Zero klettert an die Spitze der diesjährigen Animes. (© Tappei Nagatsuki, Shosetsuka ni Naro Re:Zero Parners, White Fox) Re:Zero klettert an die Spitze der diesjährigen Animes. (© Tappei Nagatsuki, Shosetsuka ni Naro / Re:Zero Parners, White Fox)

Die vierte Staffel von Re:Zero hat erneut für große Schlagzeilen gesorgt, und wieder einmal geht es um den hohen Score auf IMDB. Dieses Mal jedoch handelte es sich nicht nur um 9er-Bewertungen, sondern eine glatte 10 auf IMDB.

Re:Zero geht in die Anime-Geschichte ein und stößt Attack on Titan vom Thron

Die erste Staffelhälfte von Re:Zero Season 4 erzielte mit ihrer neuesten und letzten Episode 11 einen perfekten 10er-Score (Stand: 18.06.2026) und das sogar mit über 20.885 Bewertungen. 

Re.Zero ist der erste Anime seit Jahren, der einen perfekten 10er Score hinlegt. (© IMDB) Re.Zero ist der erste Anime seit Jahren, der einen perfekten 10er Score hinlegt. (© IMDB)

Das ist nicht nur eine überaus beeindruckende Glanzleistung, sondern auch die erste Anime-Episode mit einem 10er-Score seit über sieben Jahren.

Die letzten Titelträger mit den am höchsten bewerteten Anime-Episoden und einem Score von 10 waren Folge 14 “Hero” in Staffel 3 (2019) und Folge 7 “Assault” in Staffel 4 (2021) von Attack on Titan.

Somit hat Re:Zero Season 4 mit der perfekten Wertung von Episode 11 Geschichte gemacht und Attack on Titan von seinem langjährigen Thron gestürzt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur vierten Staffel von Re:Zero noch einmal anschauen:

Video starten 1:57 Re:Zero Staffel 4-Trailer steigert die Vorfreude auf den Rest von Season 4

Re:Zeros Season 4 könnte der Anime des Jahres werden

Die Traumbewertung von Episode 11 ist jedoch kein Glückstreffer, denn die gesamte vierte Staffel des beliebten Isekai-Animes ist voll von hohen Bewertungen. Episode 8 ist bereits mit einem Score von 9,9 sehr nah an einem perfekten 10er-Score gewesen.

Die restlichen Episoden lassen sich mit Bewertungen zwischen 8,6 und 9,8 ebenfalls sehen, wobei es nur drei von 11 Episoden sind, die unter der 9er-Wertung fallen – alle anderen befinden sich im 9er-Bereich.

Es ist also nicht abzustreiten, dass Re:Zero Staffel 4 womöglich ein Kandidat für den Titel des diesjährigen Anime des Jahres bei den nächsten Crunchyroll Anime Awards sein wird.

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Das ist erst der Anfang und die zweite Staffelhälfte kommt noch

Mit Episode 11 hat Re:Zero die erste Staffelhälfte von Season 4 und den dazugehörigen Loss-Arc erst einmal abgeschlossen. Im August soll dann die zweite Staffelhälfte mit “nur” acht Episoden erscheinen, die den darauffolgenden Reclamation-Arc von Re:Zero abdecken wird.

Der seit 2016 laufende Isekai-Anime hat also mit der zweiten Staffelhälfte die Chance noch eins draufzusetzen und weitere Hit-Episoden zu produzieren – vielleicht sogar eine weitere Folge mit perfektem 10er Score, wie es auch Attack on Titan vor fünf Jahren getan hat.

Schaut ihr Re:Zero und welche Anime-Episode ist eurer Meinung nach ein absolutes Meisterwerk und verdient einen 10er Score?

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