Neueste Episode eines langjährigen beliebten Isekai-Animes erzielt eine perfekte 10er Bewertung auf IMDB

Re:Zero klettert an die Spitze der diesjährigen Animes. (© Tappei Nagatsuki, Shosetsuka ni Naro / Re:Zero Parners, White Fox)

Die vierte Staffel von Re:Zero hat erneut für große Schlagzeilen gesorgt, und wieder einmal geht es um den hohen Score auf IMDB. Dieses Mal jedoch handelte es sich nicht nur um 9er-Bewertungen, sondern eine glatte 10 auf IMDB.

Re:Zero geht in die Anime-Geschichte ein und stößt Attack on Titan vom Thron

Die erste Staffelhälfte von Re:Zero Season 4 erzielte mit ihrer neuesten und letzten Episode 11 einen perfekten 10er-Score (Stand: 18.06.2026) und das sogar mit über 20.885 Bewertungen.

Re.Zero ist der erste Anime seit Jahren, der einen perfekten 10er Score hinlegt. (© IMDB)

Das ist nicht nur eine überaus beeindruckende Glanzleistung, sondern auch die erste Anime-Episode mit einem 10er-Score seit über sieben Jahren.

Die letzten Titelträger mit den am höchsten bewerteten Anime-Episoden und einem Score von 10 waren Folge 14 “Hero” in Staffel 3 (2019) und Folge 7 “Assault” in Staffel 4 (2021) von Attack on Titan.

Somit hat Re:Zero Season 4 mit der perfekten Wertung von Episode 11 Geschichte gemacht und Attack on Titan von seinem langjährigen Thron gestürzt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur vierten Staffel von Re:Zero noch einmal anschauen:

1:57 Re:Zero Staffel 4-Trailer steigert die Vorfreude auf den Rest von Season 4

Autoplay

Re:Zeros Season 4 könnte der Anime des Jahres werden

Die Traumbewertung von Episode 11 ist jedoch kein Glückstreffer, denn die gesamte vierte Staffel des beliebten Isekai-Animes ist voll von hohen Bewertungen. Episode 8 ist bereits mit einem Score von 9,9 sehr nah an einem perfekten 10er-Score gewesen.

Die restlichen Episoden lassen sich mit Bewertungen zwischen 8,6 und 9,8 ebenfalls sehen, wobei es nur drei von 11 Episoden sind, die unter der 9er-Wertung fallen – alle anderen befinden sich im 9er-Bereich.

Es ist also nicht abzustreiten, dass Re:Zero Staffel 4 womöglich ein Kandidat für den Titel des diesjährigen Anime des Jahres bei den nächsten Crunchyroll Anime Awards sein wird.

Das ist erst der Anfang und die zweite Staffelhälfte kommt noch

Mit Episode 11 hat Re:Zero die erste Staffelhälfte von Season 4 und den dazugehörigen Loss-Arc erst einmal abgeschlossen. Im August soll dann die zweite Staffelhälfte mit “nur” acht Episoden erscheinen, die den darauffolgenden Reclamation-Arc von Re:Zero abdecken wird.

Der seit 2016 laufende Isekai-Anime hat also mit der zweiten Staffelhälfte die Chance noch eins draufzusetzen und weitere Hit-Episoden zu produzieren – vielleicht sogar eine weitere Folge mit perfektem 10er Score, wie es auch Attack on Titan vor fünf Jahren getan hat.

Schaut ihr Re:Zero und welche Anime-Episode ist eurer Meinung nach ein absolutes Meisterwerk und verdient einen 10er Score?