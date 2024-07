Rick and Morty: Staffel 8 - Alle Infos zu Release, Episoden und mehr

Hier gibt es alle Infos, die wir schon zur 8. Seasson von Rick & Morty kennen.

Die siebte Staffel von Rick and Morty ist hierzulande endlich auch auf Netflix gelandet. Dabei lief die Season auf Warner TV Comedy im englischen Originalton sogar schon im Oktober 2023. Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wann und wie es mit Staffel 8 (und darüber hinaus) weitergeht. Zum Glück gibt es bereits einige Infos, die wir euch zusammenfassen.

Hier könnt ihr zu den wichtigsten Punkten springen:

Release: Wann kommt Rick and Morty Staffel 8?

Aktuell ist nur bekannt, dass Season 8 von Rick und Morty irgendwann im Jahr 2025 erscheinen soll. Eigentlich sollte die Serie planmäßig eine Staffel pro Jahr bekommen, wie Co-Creator Dan Harmon 2022 in einem Interview erklärt hatte. Zu dem Zeitpunkt lag das Team mit den Arbeiten wohl deutlich vor dem Zeitplan.

Allerdings musste der Release der achten Season aufgrund des Streiks der US-Autor*innengewerkschaft 2023 verschoben werden, wie The Hollywood Reporter Anfang des Jahres berichtet hat.

Die Skripte sollen zwar bereits im Juni 2023 fertig gewesen sein, vermutlich waren aber noch Anpassungen nötig, die für die Verschiebung gesorgt haben. Falls es sich dabei um keine größeren Überarbeitungen gehandelt hat, dürfen wir aber vermutlich mit Season 8 in der ersten Jahreshälfte 2025 rechnen können.

Gibt es einen Trailer zu Rick and Morty Staffel 8?

Bislang gibt es noch keine Trailer für die neue Season, hier müssen wir uns also noch gedulden.

Zur Überbrückung bis dahin könnt ihr euch zumindest den Anime zu Rick and Morty anschauen, der ab dem 16. August auf Warner TV Comedy läuft:

1:30 Rick & Morty wird zum Anime und dazu gibt's jetzt den ersten Trailer

Wie viele Episoden hat Staffel 8 von Rick and Morty?

Auch hier gibt es noch keine offizielle Bestätigung, eine Season von Rick und Morty besteht traditionell aber aus 10 Folgen. Wir erwarten also, dass dieses Muster auch für die neue Staffel beibehalten wird.

Streaming: Wo kann ich Staffel 8 von Rick and Morty schauen?

Die siebte Staffel von Rick and Morty stand in Deutschland ab Oktober 2023 zuerst in englischer Originalfassung bei Warner TV Comedy (Teil des Entertainment Paketes von Sky) und zum Streamen auf WOW zur Verfügung.

Die deutsche Synchronisation wurde dann im Januar 2024 nachgereicht. Erst einige Monate später landete die Serie auch auf Netlix. Ähnlich dürfte es auch für Staffel 8 aussehen.

Ist Staffel 8 die letzte Staffel?

Nein, die Chancen stehen tatsächlich äußerst gut, dass es nach Staffel 8 mit Rick and Morty weitergeht. Bereits nach dem Release der dritten Staffel wurde die Serie nämlich für 70 weitere Folgen erneuert. Das heißt, dass wir nach dem aktuellen Rhythmus mindestens 10 Staffeln bekommen werden.

Die Creators der Serie hatten darüber hinaus 2022 in einem Interview bereits angedeutet, dass die Serie "ewig laufen könnte", wenn es nach ihnen geht. Es scheint also ganz so, als sei zumindest vorerst kein Ende geplant.

Außerdem soll auch ein Großteil von Staffel 9 vor dem Autor*innenstreik bereits geplant gewesen sein. Das ist zumindest ein gutes Zeichen dafür, dass die Serie bald zu ihrem jährlichen Rhythmus zurückkehren könnte.