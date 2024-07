Serien wie Rick and Morty: 11 Alternativen der beliebten Sci-Fi-Serie, um die Wartezeit bis Staffel 8 zu überbrücken

Wir haben die besten Alternativen zu Rick and Morty für euch!

Rick and Morty ist ohne Frage eine der einflussreichsten animierten Serien der letzten 15 Jahre. Die kreativen Abenteuer und Eskapaden des ungleichen Duos wissen auch nach sieben Staffeln noch zu überraschen.

Wenn es euch wie uns geht, habt ihr mittlerweile alle Folgen mehrmals gesehen und seid auf der Suche nach anderen Serien, die an die fantastische Sci-Fi-Show herankommen. Wir hätten da durchaus ein paar Vorschläge.

Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake

0:31 In der Kultserie Adventure Time begleiten wir Finn und Jake auf ihren vielfältigen Abenteuern

Staffeln: 10

10 Läuft auf: Netflix

Wenn euch die interdimensionalen Abenteuer von Rick and Morty gefallen und ihr nicht grundsätzlich gegen eher an Kinder gerichtete Serien eingestellt seid, dürfte Adventure Time genau das richtige für euch sein.

Die kurzen Episoden (nur knapp 11 Minuten) überraschen immer wieder mit kreativen und abgedrehten Ideen. Zudem gibt es allerlei popkulturelle Anspielungen und einen Humor, der sowohl Kinder als auch Erwachsene abholt.

BoJack Horseman

1:57 BoJack Horseman - Der deutsche Trailer zur neuen Netflix-Serie

Staffeln: 6

6 Läuft auf: Netflix

Die Serie aus dieser Liste, die euch am ehesten zum Weinen bringen wird! BoJack Horseman sieht zuerst aus wie eine lustige Serie mit sprechenden Tieren, entwickelt sich aber schnell zu einem echten Charakterdrama.

Ernste Themen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch stehen an der Tagesordnung. Die Show bietet eine durchgängige Geschichte, lockert die ernste Stimmung aber auch immer wieder mit lustigen Momenten und satirischen Anspielungen auf.

Futurama

1:49 Futurama - Die neue Staffel im Trailer

Staffeln: 8

8 Läuft auf: Disney+

Futurama ist die Sci-Fi-Serie von Simpsons-Erfinder Matt Groening. Hauptfigur Philip J. Fry wird durch einen dummen Unfall eingefroren und erst im 31. Jahrhundert wieder aufgetaut. Dort schließt er sich dem interplanetaren Lieferdienst Planet Express an und erlebt zusammen mit der Crew Abenteuer.

Die Serie greift immer wieder Ereignisse aus unserer Zeit auf und zeichnet so ein satirisches und witziges Bild unserer Zukunft.

Archer

1:42 Archer - Der Trailer zur finalen Staffel

Staffeln: 14

14 Läuft auf: Netflix, Amazon Prime Video

Eine aufeinander aufbauende Story, eine die meiste Zeit betrunkene Hauptfigur und actionreiche Abenteuer – Archer bietet viel von dem, was Rick and Morty so gut macht. In der Serie geht es um den fiktiven Geheimdienst ISIS und seine Pannen.

Archer ist quasi so etwas wie eine schlechte und unmoralische Version von James Bond und genau das macht die Show so unterhaltsam. Der Zeichenstil ist zudem einzigartig.

Solar Opposites

1:30 Solar Opposites: Trailer zur neuen Serie

Staffeln: 5

5 Läuft auf: Disney+

Sowohl der Zeichenstil als auch der Humor von Solar Opposites erinnern stark an Rick and Morty. In der Serie strandet eine Alien-Familie im Nordwesten der USA und muss sich dort ein neues Leben aufbauen. Ihr hoch entwickelter Heimatplanet wurde zuvor zerstört. Tatsächlich ist Solar Opposites teilweise noch abgedrehter und gewalttätiger als Rick and Morty und das soll wirklich etwas heißen.

Final Space

0:51 Final Space - Das ist die neue Space Opera von Netflix

Staffeln: 3

3 Läuft auf: -

Final Space ist ebenfalls eine absolute Empfehlung für Fans von Rick and Morty. Leider könnt ihr die Serie aber nicht mehr ansehen. Das spannende Abenteuer von Drückeberger-Astronaut Gary und dem außerirdischen Wesen Mooncake konnte finanziell nicht überzeugen und wurde erst abgesetzt und dann sogar als Verlust steuerlich abgeschrieben.

Sie ist also auf keinem Streamingdienst mehr zu sehen. Das Ende der Show soll trotzdem noch erzählt werden – in einem Comicbuch, das Anfang September erscheinen soll.

Harley Quinn

1:13 Harley Quinn hat die miese Behandlung vom Joker satt und macht sich selbst einen Namen in Gotham

Staffeln: 4

4 Läuft auf: PPV

Während es für DC im Kino einfach nicht so richtig laufen will, sieht es im TV-Markt ganz anders aus. Speziell die animierten Serien zu Batman und Co. sind unter Fans extrem beliebt. 2019 bekam auch Harley Quinn eine eigene Serie spendiert.

Darin trennt sich der Joker einmal mehr von Harley, die daraufhin ihre eigenen Verbrechen begeht. Die Show geizt nicht mit übertriebener Action, jeder Menge Gewalt und reichlich vulgären Anspielungen. Wer hier eine Kinderserie erwartet, könnte kaum falscher liegen.

Star Trek: Lower Decks

1:42 Star Trek: Lower Decks - Die animierte Serie bekommt eine vierte Staffel

Staffeln: 4

4 Läuft auf: Joyn

Wenn ihr neben Rick and Morty auch noch Fans von Star Trek seid, solltet ihr unbedingt Star Trek: Lower Decks sehen. Die Serie dreht sich, anders als die meisten anderen Star Trek-Produktionen, nicht um die Führungsoffiziere eines Raumschiffs.

Stattdessen steht eine Gruppe von Ensigns, also Offiziere im niedrigsten Dienstgrad frisch von der Sternenflottenakademie im Fokus. Die Serie parodiert Star Trek auf liebevolle Art und Weise und hält unzählige Anspielungen auf Abenteuer aus den anderen Filmen und Serien für euch bereit.

Inside Job

2:29 Inside Job - Die neue Cartoon-Serie von Netflix im Trailer

Staffeln: 2

2 Läuft auf: Netflix

Die Serie Inside Job spielt in einem Universum, in dem so ziemlich alle Verschwörungstheorien tatsächlich wahr sind. Die Behörde Cognito Inc. sorgt dafür, dass diese geheim bleiben. So schlagen sich die Angestellten mit Chemtrails und Reptiloiden herum, um die Weltöffentlichkeit im Glauben zu lassen, alles wäre ganz normal.

Die Show hat viele kreative Ideen und abgedrehte Abenteuer, die Fans von Rick and Morty zu schätzen wissen werden.

Smiling Friends

0:52 Smiling Friends ist die nächste Serie von Adult Swim

Staffeln: 2

2 Läuft auf: WOW

Die Aufgabe der Smiling Friends aus der gleichnamigen Serie ist es, andere zum Lächeln zu bringen. Wenn ihr Fans von abgedrehtem Humor und skurrilen Storys seid, dann sollte ihnen das auch bei euch gelingen. Eine Besonderheit der recht kurzen Episoden ist der Mix aus verschiedenen Animationsstilen, darunter auch CGI und Stop Motion.

Regular Show - Völlig abgedreht

0:15 Trailer zur Cartoon-Serie Regular Show

Staffeln: 8

8 Läuft auf: Netflix

Zu guter Letzt noch eine etwas kinderfreundlichere Empfehlung, in der es weniger um Alkoholismus, Mord oder Totschlag geht. Regular Show ist eine Serie von Cartoon Network aus dem Jahr 2010. In den knapp 11 Minuten langen Episoden erleben Blauhäher Mordecai und Waschbär Rigby allerlei lustige und abgedrehte Abenteuer.

Wenn euch die Serie gefällt, gibt es gute Neuigkeiten. Mit satten 261 Episoden geht euch der Nachschub so schnell nicht aus.

Habt ihr schon eine der Serien gesehen oder weitere Vorschläge für Fans von Rick and Morty? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!