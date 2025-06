Riesiger MediaMarkt-Sale startet bald – Mehrwertsteuer geschenkt: Das könnten die 10 besten Gaming-Angebote werden!

Am Donnerstagmorgen startet ein großer Sale bei MediaMarkt, der eine Menge günstiger Gaming-Angebote liefern dürfte. Auch die PS5 Pro und die Meta Quest 3 könnten dabei sein.

Am 26. Juni, also am Donnerstag, startet um 9 Uhr morgens ein riesiger Sale bei MediaMarkt: Ihr bekommt einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf tausende Artikel, darunter zahlreichen Technik- und Gaming-Deals, was natürlich insbesondere bei ohnehin schon reduzierten oder bei brandneuen Produkten zu echten Schnäppchenpreisen führen dürfte. Hier werdet ihr den Sale finden, sobald er gestartet ist:

Die Aktion läuft bis zum 30. Juni, also bis Montag. Da die besten Angebote erfahrungsgemäß schon deutlich früher ausverkauft sein könnten, empfehlen wir euch jedoch, möglichst frühzeitig einen Blick auf den Sale zu werfen.

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Was werden die besten Angebote?

VR-Brillen wie die Meta Quest 3 (links) und das Playstation VR2 Headset (rechts) könnten zu den Highlights des MediaMarkt-Sales zählen.

Mit Sicherheit können wir noch nicht sagen, welche Deals des MediaMarkt-Sales die besten sein werden. Erstens könnte der Händler die Preise einzelner Artikel nämlich noch ändern, zweitens gibt es bei MediaMarkts Mehrwertsteuer-Aktionen stets einige Ausnahmen, die nicht reduziert sind. Apple-Produkte waren bislang beispielsweise so gut wie immer ausgeschlossen und es würde uns auch sehr wundern, wenn es die Nintendo Switch 2 günstiger gäbe.

Trotzdem bleiben gerade im Gaming-Bereich noch genügend Produkte, die durch den Extra-Rabatt richtig günstig werden könnten und die man deshalb unbedingt im Auge behalten sollte. Dabei lohnt sich preisstabile und normalerweise teure Hardware natürlich eher als Spiele, deren Preise meist vergleichsweise schnell sinken (von exklusiven Switch-Spielen mal abgesehen).

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Gaming-Kauftipps zusammengestellt, die sich lohnen könnten und bei denen nach unseren derzeitigen Informationen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie Teil der Aktion werden:

