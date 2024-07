Riesiger QLED-TV günstig wie nie: 86 Zoll 4K-Fernseher jetzt schnell im Prime Day-Angebot abstauben!

Ihr seid auf der Suche nach einem riesigen 4K-Fernseher mit guter Qualität? Der Amazon Prime Day hat das passende Angebot für euch.

Der Amazon Prime Day ist eine hervorragende Gelegenheit, um sich einen neuen 4K-Fernseher zu schnappen. Ganz besonders dann, wenn man es auf große TVs abgesehen hat, bekommt man hier dicke Rabatte. Das gilt z.B. für den eindrucksvollen 86 Zoll großen LG QNED816RE. Dieser war laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig, derzeit liegt Amazon satte 560€ unter dem Preis des zweitgünstigsten Händlers MediaMarkt.

Wie alle Angebote des Amazon Prime Days ist auch dieser Deal nur für Prime-Mitglieder und nur noch bis Mitternacht gültig! Viel Zeit bleibt euch also nicht mehr.

LG QNED816RE mit 86 Zoll: Was kann der riesige QLED 4K-TV?

Der LG QNED 916RE 4K-TV verbindet Quantum Dots und NanoCells miteinander und bietet noch dazu tolle Gaming-Performance.

Der LG QNED816RE verbindet die QLED-Technologie, wie sie beispielsweise bei vielen Samsung-TVs zum Einsatz kommt, mit LGs hauseigenen NanoCells. Mit einem solchen QNED-Fernseher bekommt ihr also noch bessere Qualität als mit einem gewöhnlichen QLED-TV. Sowohl die NanoCells als auch die Quantum Dots der QLED-Technologie dienen dazu, satte und akkurat dargestellte Farben auf den Bildschirm zu zaubern.

Damit diese Farben auch noch besonders strahlen können, werden zudem HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision unterstützt. Da die Spitzenhelligkeit des LG QNED816RE rund doppelt so hoch ist wie bei Low-Budget-TVs, kann er die HDR-Formate deutlich besser ausnutzen. An High-End-Fernseher reicht er in dieser Hinsicht aber nicht heran.

Beim Prozessor setzt der LG QNED816RE auf den Alpha 7 Gen6, der beispielsweise auch beim weit teureren LG OLED B39 zum Einsatz kommt. Der Prozessor wird selbst mit vielen zugeschalteten Bildverbesserungsprogrammen gut fertig und sorgt dafür, dass niedriger aufgelöste Inhalte ordentlich auf 4K-Qualität hochskaliert werden.

Der Prozessor der LG QNED816RE ist ziemlich stark für seine Preisklasse und auch der App-Support des Betriebssystems kann sich sehen lassen.

Fürs Gaming ist der LG QNED816RE sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1, mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag ist mit rund 5 bis 6 ms sehr niedrig, in der Praxis ist überhaupt keine Eingabeverzögerung wahrnehmbar. Durch VRR wird die Framerate mit der Konsole synchronisiert, sodass es nicht zu störendem Screen Tearing kommt.

Außerdem kann der QNED816RE mit LGs WebOS-Betriebssystem punkten. Dieses bietet einen guten App-Support, neben den großen Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime Video ist inzwischen sogar der Anime-Dienst Crunchyroll dabei. Außerdem wird euch Sprachsteuerung per Alexa oder Google Assistant und sogar Gestensteuerung mithilfe der „Magic Remote“ genannten Fernbedienung geboten.

Bei Amazon könnt ihr den LG QNED816RE 4K-TV mit 86 Zoll jetzt für 1729€ und somit für nicht mal die Hälfte des UVP von 3499€ im Prime Day-Angebot abstauben:

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen vom Prime Day finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: