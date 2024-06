Rollenspiel-Klassiker bekommt Remake: Für dieses Spiel schwänzten japanische Schüler massenhaft die Schule!

In Japan ein Megahit, in Deutschland noch immer wenig bekannt: Der Rollenspiel-Klassiker Dragon Quest 3 bekommt ein Remake.

Auch wenn sie hier in Deutschland erst relativ spät zu Ruhm und Bekanntheit kam, ist Dragon Quest neben Final Fantasy fraglos die bedeutsamste und erfolgreichste Spielereihe in der Geschichte der JRPGs. Zum Release von Dragon Quest 3 schwänzten sogar so viele japanische Schüler die Schule, dass die Nachfolger nur noch an schulfreien Tagen veröffentlicht wurden.

Der hierzulande noch immer wenig bekannte Klassiker bekommt ein aufwendiges Remake, das nach der Ankündigung im Jahr 2021 jetzt endlich einen Release-Termin hat: Dragon Quest III HD-2D Remake wird am 14. November 2024 für Nintendo Switch, PS5 und Xbox erscheinen. Die Vorbestellungen wurden bereits gestartet:

Wenn ihr dem obigen Link folgt und bei Amazon vorbestellt, bekommt ihr eine Preisgarantie: Sollte das Spiel bis zum Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger. Aktuell liegt der Preis bei 69,99€ für PS5 sowie Xbox Series und bei 59,99€ für Switch.

Was bietet das Remake des Rollenspiel-Klassikers Dragon Quest 3?

Der Stil des Dragon Quest 3 Remakes sprüht zwar vor Retro-Charme, ist dem Original optisch aber dennoch meilenweit überlegen.

Obwohl das Remake von Dragon Quest 3 bereits 2D im Namen trägt, bieten die Hintergründe und Umgebungen zumindest teilweise 3D-Grafik, während die zweidimensionalen Charaktere im Pixel-Retrostil gehalten sind. Damit hat die Neuauflage einen ähnlichen Look wie der JRPG-Hit Octopath Traveler.

Mit dem ursprünglich 1988 für den Famicom erschienenen Original hat das Remake technisch jedenfalls nichts mehr gemein, selbst die 2D-Charaktere wurden komplett neu modelliert. Aber auch sonst gibt es viele Verbesserungen: Steuerung und Kampfsystem wurden überarbeitet, neue Komfort-Features wurden hinzugefügt und sogar bei der Story scheint es die eine oder andere Änderung zu geben.

In der Welt von Dragon Quest 3 gibt es jede Menge zu erkunden, darunter Städte mit prächtigen Palästen.

Im Kern bleibt die Geschichte dennoch die alte: Als Sohn eines legendären Helden werdet ihr an eurem 16. Geburtstag losgeschickt, um zu vollbringen, was euer Vater nicht vermochte, und den Bösewicht Baramos zu besiegen. Dazu schart ihr eine Gruppe von Gefährten um euch und begebt euch auf eine epische Reise durch eine große, weitgehend offene Spielwelt voller Dörfer, Städte, Dungeons und natürlich Monster.

Das Gameplay bleibt das eines klassischen JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr die spezifischen Fähigkeiten all eurer Party-Mitglieder klug ausnutzen müsst. Durch das neue Autokampf-Feature müsst ihr jedoch nicht mehr bei jedem einfachen Gefecht selbst Hand anlegen, was das Spieltempo deutlich straffen dürfte.

