Großer Rollenspiel-Klassiker kommt auf PS5 & Switch: Schon vor Release im Angebot sichern!

Ab dem 14. November schickt euch ein Rollenspiel-Klassiker erneut auf eine epische Reise. Jetzt könnt ihr mit starkem Rabatt vorbestellen!

So langsam geht das Jahr dem Ende entgegen, ein paar Spiele-Highlights erwarten uns aber noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. So erscheint am 14. November das aufwendige Remake eines großen Rollenspielklassikers. Dessen PS5-Version könnt ihr bei Coolblue jetzt schon rund 16€ günstiger als bei Konkurrenten wie Amazon vorbestellen, auch die Versionen für Xbox Series X und Nintendo Switch sind reduziert:

Das Angebot ist auch eine gute Gelegenheit, sich vor dem Release schnell noch den Pre-Order-Bonus zu sichern, der aus einer ganzen Reihe zusätzlicher In-Game-Gegenständen besteht.

Rollenspiel-Klassiker wiederbelebt: Eine epische Reise in komplett neuer Grafik!

Die Grafik des Dragon Quest 3 Remakes ist komplett neu, bietet aber trotzdem nostalgischen Charme.

Die Rede ist von dem Dragon Quest III HD-2D Remake. Dieses setzt auf einen stimmungsvollen Retro-Look, indem es 2D-Pixelfiguren mit detaillierten Hintergründen und Umgebungen in moderner 3D-Grafik verbindet, wie man es ganz ähnlich schon in dem Überraschungshit Octopath Traveler gesehen hat. Trotz des nostalgischen Stils ist die Neuauflage vom 1988 erschienenen Original grafisch weit entfernt, selbst die 2D-Figuren wurden komplett neu modelliert.

Spielerisch könnt ihr euch über zahlreiche Verbesserungen an der Steuerung und am Kampfsystem freuen, die dem Klassiker modernen Komfort verpassen. Im Kern bleibt Dragon Quest 3 dennoch ein klassisches JRPG mit taktischen Rundengefechten in separaten Kampfbildschirmen. Ihr könnt weniger wichtige Kämpfe jetzt jedoch auch automatisch ausfechten lassen, was das Spieltempo deutlich strafft.

Wenn ihr das Dragon Quest 3 Remake jetzt günstig vorbestellt, könnt ihr euch noch schnell die Pre-Order-Boni sichern.

Ihr spielt den Sohn eines großen Helden und zieht an eurem 16. Geburtstag los, um den Bösewicht Baramos zu besiegen, an dem euer Vater gescheitert ist. Dazu schart ihr Gefährten um euch und begebt euch auf eine Reise voller Abenteuer, die euch durch eine riesige und weitgehend offene Spielwelt führt. Auch bei der Story soll es Änderungen und Ergänzungen im Vergleich zur Vorlage geben. Welche genau, erfahren wir aber erst im November.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen oder spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung abstauben? Dann solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: