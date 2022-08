Sailor Moon sollte in den 90ern ein absurdes US-Remake kriegen und die erste Folge ist ein wilder Ritt

Wer in den 90ern Anime geschaut hat, kam um Sailor Moon kaum herum. Die insgesamt 200 Folgen umfassende Serie über die Sailor-Kriegerinnen ist seit jeher äußerst beliebt und gehört für viele Fans zu den nostalgischten Kindheitserinnerungen.

Bevor die Serie aber 2014 mit Sailor Moon Crystal wiederbelebt wurde, gab es bereits in den 90ern ein geplantes Reboot. Das mag erstmal merkwürdig klingen, immerhin lief die Originalserie zu diesem Zeitpunkt noch. Bei dem Reboot, das den Namen Saban Moon tragen sollte, handelt es sich allerdings um eine US-amerikanische Neuauflage. Falls ihr damit nichts anfangen könnt, ist das nicht verwunderlich, immerhin startete die Serie nie im Fernsehen. Und auch die Pilotfolge war verschollen, zumindest bis jetzt.

Die Pilotfolge von Saban Moon ist endlich aufgetaucht

Eben diese erste Folge ist nach über 20 Jahren jetzt wieder aufgetaucht. YouTuberin Ray Mona konnte die komplette Folge als Teil ihrer Recherche für ihre Dokumentation "Finding Saban Moon: The Western World of Sailor Moon" ausgerechnet im Archiv der Library of Congress finden.

Bevor wir euch mehr dazu verraten, schaut euch die Folge am besten einfach selbst an. Es lohnt sich... auf eine ziemlich bizarre Weise:

Das ist zu sehen: Es ist schwer zu beschreiben, was euch in der knapp 10-minütigen Folge erwartet. Einerseits werden Fans durchaus einige vertraute Elemente wiederfinden, wie etwa die magische Transformation von Sailor Moon, die Kostüme der Kriegerinnen oder der Auftritt von Tuxedo Mask. Mit einer dunkelhäutigen Sailor-Kriegerin und einer weiteren im Rollstuhl hat man sich sogar Mühe gegeben, den Cast diverser zu machen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige bizarre Elemente, deren Existenz wir uns nicht so richtig erklären können. Allen voran die Szenen mit realen Schauspieler*innen, wann immer die Sailor-Kriegerinnen nicht verwandelt sind. Am Ende wird sogar angedeutet, dass Hauptcharakter Vicky (die amerikanische Usagi/Bunny) sich die Abenteuer von Sailor Moon und Co. nur vorstellt.

Wollt ihr euch die gesamte Doku zur westlichen Darstellung von Sailor Moon anschauen, findet ihr sie hier:

Sailor Moon ist bis heute Kult

Letztlich können wir wohl froh sein, dass Saban Moon nie das Licht der Welt erblickt hat. Ohnehin scheint es unwahrscheinlich, dass die Serie so einen Kultstatus wie das Original hätte erreichen können. Sailor Moon erfreut sich bis heute größter Beliebtheit und hat sogar den The Witcher-Anime inspiriert. Und nicht zuletzt Kollegin AK wünscht sich auch immernoch ein neues Sailor Moon-Spiel.

Was haltet ihr von der Cartoon-Folge? Hättet ihr euch so eine Serie in den 90ern vorstellen können?