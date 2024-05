Switch-Spiele im Angebot: Nintendo eShop startet Sale zum Minecraft-Jubiläum!

15 Jahre Minecraft: Der Nintendo eShop feiert das Jubiläum mit günstigen Switch-Spielen.

Der Megahit Minecraft ist gerade stolze 15 Jahre alt geworden und noch immer eines der beliebtesten Spiele überhaupt. Zur Feier des Jubiläums läuft im Nintendo eShop eine besondere Aktion: Ihr bekommt jetzt alle Minecraft-Spiele für Nintendo Switch zum halben Preis, also sowohl das Original-Minecraft als auch die beiden Ableger Minecraft Legends und Minecraft Dungeons. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Juni, hier findet ihr sie:

Für den Fall, dass ihr nicht so genau wisst, was ihr von den drei zwar optisch ähnlichen, aber spielerisch sehr unterschiedlichen Minecraft-Spielen erwarten könnt, stellen wir sie euch hier kurz vor:

Minecraft: Eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten

Kreativer Freiraum und abwechslungsreiche Welten mit viel Platz zum Erkunden haben Minecraft zu einem der beliebtesten Spiele aller Zeiten gemacht.

Bei seinem Release vor 15 Jahren galt es noch als Indie-Geheimtipp, aber schon bald wurde es zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten: Minecraft hat nicht zuletzt deshalb bis heute viele Millionen begeisterter Fans, weil es den Spieler*innen fast endlose kreative Möglichkeiten bietet. Die aus Blöcken aufgebauten Spielwelten lassen sich nach Belieben umformen und ihr könnt euch eigene Häuser, Paläste oder sogar ganze Dörfer bauen.

Außerdem könnt ihr in den weiten Landschaften und tiefen Höhlen gegen allerlei Monster kämpfen sowie Ressourcen sammeln, um euch daraus bessere Ausrüstung oder auch schicke Einrichtungsgegenstände für euer Zuhause zu basteln. Nachts verteidigt ihr im Survival-Modus euer Heim gegen die angreifenden Untoten. Wenn ihr lieber einfach nur in Ruhe bauen möchtet, könnt ihr das im Kreativmodus mit unerschöpflichen Ressourcen tun.

Ihr könnt übrigens nicht nur allein, sondern auch gemeinsam im Koop Abenteuer erleben und durch gute Teamarbeit noch viel beeindruckendere Bauwerke erschaffen. Im Splitscreen an einer Konsole können bis zu vier Spieler*innen zusammen spielen. Online sind sogar bis zu acht-Spieler*innen möglich, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert:

Das Minecraft, das ihr heutzutage für Nintendo Switch kaufen könnt, wurde im Vergleich zum ursprünglichen Spiel übrigens technisch deutlich überarbeitet und zudem durch zahlreiche Updates inhaltlich erweitert. Eine der spektakulärsten Erweiterungen war beispielsweise das sogenannte Aquatic-Update, das dem Spiel eine reiche Unterwasserwelt hinzugefügt hat.

Gerade erst gab es zudem ein spezielles Jubiläums-Update mit kostenlosem 15-Jahre-Party-Zubehör, von Party-Hüten über Deko bis hin zu Konfetti-Kanonen. Außerdem bekommt ihr jetzt eine kostenlose neue Karte, nämlich das Minecraft-Museum, durch das ihr die Entwicklungen und Highlights der letzten 15 Jahre direkt im Spiel nacherleben könnt.

Minecraft Legends: Action trifft auf Strategie und Aufbau

Minecraft Legends ist eine Mischung aus Action, Strategie und Rollenspiel, in der ihr die Dörfer der Oberwelt vor einer Invasion der Piglins aus dem Nether beschützen sollt. Dazu befehligt ihr Truppen aus Monstern wie Zombies, Skeletten und Creepern, die im Original-Minecraft noch eure Feinde waren. Ihr könnt euch aber auch in der Third-Person-Perspektive selbst in die Schlacht stürzen.

Das Sammeln von Ressourcen ist auch in Minecraft Legends von großer Bedeutung, denn diese braucht ihr, um weitere Truppen zu rekrutieren und eure Verteidigung aufzubauen. So könnt ihr beispielsweise Wälle und Wachtürme errichten, um Dörfer zu schützen. Ihr müsst jedoch nicht selbst Blöcke abbauen, um an das nötige Material zu kommen, sondern könnt die Arbeit euren Helfern überlassen.

Die Kampagne könnt ihr sowohl allein als auch im Online-Koop spielen, außerdem könnt ihr euch im PvP mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen. Doch auch der Singleplayer bietet eine hohe Langzeitmotivation, denn über die Kampagne hinaus gibt es monatlich neue Quests, durch die ihr euch spezielle Belohnungen sichern könnt.

Minecraft Dungeons: Action-RPG mit frischen Ideen

Minecraft Dungeons übernimmt zwar den putzigen Klötzchen-Look des Originals, ist spielerisch aber weit davon entfernt. Es handelt sich nämlich um ein Action-Rollenspiel im Stil von Diablo, in dem ihr gegen ganze Heerscharen von Monstern kämpft. Dabei sucht ihr stets nach Beute und besserer Ausrüstung, um damit noch mehr und noch stärkere Monster bekämpfen zu können.

Wie üblich in dem Genre bietet Minecraft Dungeons ein motivierendes Fortschrittssystem, das allerdings ungewöhnliche Wege geht. Statt der typischen starren Charakterklassen bekommt ihr eine flexible Kombination aus Verzauberungspunkten, mit denen ihr Waffen und Ausrüstung verbessert, und Artefakten, die ihr ausrüstet, um Spezialfähigkeiten zu erhalten.

Besondere Mühe gibt sich Minecraft Dungeons zudem bei seinen kreativen Schauplätzen. Von tiefen, verwinkelten Minen über verregnete Sumpflandschaften bis hin zu Tempelanlagen in der Wüste wird eine Menge Abwechslung geboten. Übrigens könnt ihr euch nicht nur allein auf die Reise begeben, sondern auch im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen antreten, sowohl online als auch lokal.