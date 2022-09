Falls ihr euch nie entscheiden konntet, ob ihr in einen OLED oder QLED TV investieren sollt, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Mit den QD OLED TVs von Samsung werden beide Technologien vereint. Wenn euer Wohnzimmer also einen neuen Fernseher vertragen könnte, dann ab in den Shop von MediaMarkt!

Dort gibt es die topaktuellen Modelle in 55 und 65 Zoll bis zu 37% günstiger. So spart ihr bei der größeren Version ganze 1400€ – ihr zahlt also nur noch 2299€ statt 3999€. Für die 55 Zoll beträgt die Ersparnis auch noch beachtliche 900€, was den Preis von 2599€ auf nur 1699€ senkt.

Was hat es mit Quantum Dot OLED auf sich?

QD OLED ist nicht das gleiche wie QLED, auch wenn es sich ähnlich anhört. QLED TVs verfügen über ein Liquid Crystal Display (LCD), das durch Quantum Dot-Technologie optimiert wird. Dabei handelt es sich um eine Folie mit Nanopartikeln (Quantum Dots), die Lichtstrahlen in andere Farben umwandeln können. So wirken die Farben kräftiger und das Bild realistischer.

OLED Fernseher sind inzwischen ziemlich bekannt, aber hier noch einmal eine kurze Erklärung: Das Bild bei einem OLED TV wird durch viele winzige Leuchtdioden erzeugt, die einzeln angesteuert werden können. Dadurch, dass jede Diode einzeln ausgeschaltet werden kann, entstehen scharfe Kontraste und tiefes Schwarz.

QD OLED kombiniert beide Technologien und sorgt so für exzellente Schwarzwerte und ein riesiges Farbspektrum.

Eignet sich der Samsung OLED TV auch für Gaming?

Absolut! Er verfügt über HDMI 2.1-Anschlüsse, welche nötig sind, um alle Features der PS5 und Xbox Series X zu nutzen, insbesondere Gaming mit 120 Hz in 4K. Die Anschlüsse sind hinten am Fernseher sogar mit einem kleinen Controller gekennzeichnet, Gaming war also definitiv bei der Entwicklung eingeplant. Das zeigt sich auch an den anderen Features wie ALLM (Automatic Low Latency-Mode) und AMD Freesync, die für geringeren Input Lag sorgen.

Wie gut sind die Samsung OLED TVs?

Generell verfügen sie über alle Funktionen, die ihr euch von einem (Gaming) Fernseher wünschen könnt. Neben den bereits genannten Features für Konsolen und dem verbesserten Bild kann er auch noch einiges mehr. Der Neural Quantum 4K-Prozessor sorgt zum Beispiel durch KI-Unterstützung für eine flüssigere Framerate. Auch Dolby Atmos ist mit am Start, damit ihr sowohl visuell als auch auditiv genießen könnt.

Falls ihr aber noch ein zusätzliches Sound-Upgrade wollt, könnt ihr gerne mal bei unseren Freunden von MoviePilot vorbeischauen, um die perfekte Soundbar zu finden:

Mehr zum Thema Moviepilot: 7 Soundbars von günstig bis edel