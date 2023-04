Samsung 4K Smart TVs 2023: Jetzt Gratis-Soundbar zum High-End-Fernseher mit 120 Hz sichern

Samsungs neue High-End-4K-TVs 2023 könnt ihr jetzt mit Cashback und kostenloser Soundbar als Beigabe kaufen.

Die neuen Samsung QLED 4K Smart TVs der Oberklasse könnt ihr jetzt kaufen! Bei MediaMarkt und Saturn sind die neuen Modelle laut Shopseite teils schon lieferbar, teils müsst ihr noch bis Mai oder Anfang Juni auf die Lieferung warten. Das Beste daran: Wenn ihr bis zum 14. Mai bestellt, bekommt ihr von Samsung eine hochwertige Soundbar und sogar noch Cashback in Höhe von 100 bis 600€ dazu spendiert. Hier kommt ihr zur Aktion:

Um die Soundbar und das Cashback zu bekommen, müsst ihr euren Fernseher bis spätestens zum 28. Mai auf Samsungs Aktionsseite registrieren. Dort findet ihr auch genaue Angaben zur Höhe des Cashbacks für jedes Modell. Was die Soundbar angeht, könnt ihr euch in der Regel zwischen der Samsung HW-S811B, die derzeit bei MediaMarkt einzeln 509,99€ (UVP: 749€) kostet, und der mit 469€ (UVP: 799€) gerade etwas günstigeren Samsung HW-S810B entscheiden.

Das bieten Samsungs neue High-End-QLED-TVs 2023

Bei den 4K-TVs der Aktion handelt es sich ausschließlich um High-End-Fernseher, die allesamt mindestens über 120-Hz-Displays und HDMI 2.1 verfügen, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich ist. Auch der Input Lag ist bei allen Modellen niedrig. Größere Unterschiede gibt es weniger bei den Gaming-Features, sondern eher bei der Bildqualität. Hier stellen wir euch die wichtigsten neuen 4K-TVs kurz vor:

Samsung S95C: Spitzenmodell mit OLED und 144 Hz

Der Samsung S95C, der QLED und OLED vereint, ist 2023 Samsungs Spitzen-4K-TV.

Preis: 2899€ bei 55 Zoll

Der Samsung S95C ist Samsungs Spitzenmodell unter den 4K Smart TVs 2023. Er verbindet die OLED-Technik, die für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt, mit der QLED-Technik, die die Farbdarstellung verbessert. Im Vergleich zum Vorgänger Samsung S95B sollen ein paar Kinderkrankheiten ausgeräumt und die Helligkeit weiter erhöht worden sein, was der Darstellung von HDR zugute kommt. Der Samsung S95C bietet nicht nur 120 Hz, sondern sogar 144 Hz bei 4K-Auflösung, was aber nur für PC relevant ist. Mit Konsolen sind 120 Hz das Limit, wobei der Input Lag bei rund 5 ms liegt. Das ist ein hervorragender Wert fürs Gaming, die günstigeren Samsung-TVs 2023 schneiden aber auch ungefähr so gut ab.

Samsung S90C: Günstiger, aber fast gleich gut

Sieht man vom Sound ab, dürfte der Samsung S90C gar nicht so viel schlechter abschneiden als der teurere S95C.

Preis: 2499€ bei 55 Zoll

Mit dem Samsung S90C erscheint 2023 eine günstigere Variante des Spitzenmodells S95, die es im Vorjahr noch nicht gab. Auch diese vereint die Vorteile von OLED und QLED, zudem werden auch hier bis zu 144 Hz bei 4K-Auflösung geboten. Da zudem der Bildprozessor der gleiche ist, dürfte der Qualitätsunterschied beim Bild gering ausfallen. Möglicherweise ist die Helligkeit etwas niedriger, bislang fehlen hierzu aber noch detaillierte Tests. Sicher ist, dass der S90C beim Sound schwächer abschneidet, denn er bietet nur ein 2.1-Soundsystem mit 40 Watt statt eines 4.2.2-Systems mit 70 Watt. Beim Gaming dürfte es hingegen keine Unterschiede geben.

Samsung QN90C: Mini-LED-TV mit hoher Helligkeit

Der Samsung QN90C bietet mit seinem Mini-LED-Display zwar kein perfektes Schwarz wie die OLED-TVs, aber dafür eine sehr hohe Helligkeit.

Preis: 2599€ bei 55 Zoll

Der Samsung QLED QN90C setzt statt OLED eine Mini-LED-Beleuchtung ein. Diese sorgt zwar für sehr gutes Local Dimming und damit verbunden ebenfalls für sehr hohen Kontrast, an das tiefe Schwarz der OLED-TVs kommt er aber nicht ganz heran. Dafür ist mit einem Mini-LED-Display eine noch höhere Helligkeit möglich, was nicht nur für HDR, sondern auch für die Nutzung in sehr hellen Räumen gut ist. Bei den Gaming-Features gibt es keine Unterschiede zu den OLED-TVs der S-Reihe, auch hier bekommt ihr niedrigen Input Lag und bis zu 144 Hz bei 4K-Auflösung.

Samsung QN85C: Günstigeres Mini-LED-TV mit 120 Hz

Der Samsung QN85C dürfte beim Bild etwas schwächer abschneiden als der QN90C, ist aber auch deutlich günstiger.

Preis: 1999€ bei 55 Zoll

Der Samsung QLED QN85C ist 2023 nach derzeitigem Stand Samsungs günstigstes High-End-Modell mit Mini-LED-Display. Hier fehlt die Unterstützung von 144 Hz, was aber für PS5 und Xbox Series X egal ist, da ihr hier ohnehin maximal 4K 120 Hz bekommt. Das ist auch mit dem QN85C kein Problem. Wie groß der Unterschied zum QN90C hinsichtlich der Bildqualität ausfällt, können wir aktuell aufgrund fehlender Testdaten noch nicht genau sagen. Im Vorjahr bot der Samsung QN90B allerdings sowohl höheren Kontrast als auch eine deutlich höhere Helligkeit als der QN85B und schnitt deshalb insgesamt ein gutes Stück besser ab. Wir erwarten, dass für die neuen Modelle Ähnliches gilt.

Samsung LS03B: QLED-TV im Bilderrahmendesign

Der Samsung LS03B trägt aufgrund seines schicken Bilderrahmendesigns den Beinamen "The Frame".

Preis: 1699€ bei 55 Zoll

Der Samsung LS03B zeichnet sich vor allem durch sein schickes Design im Stil eines Bilderrahmens aus. Technisch ist er den zuvor genannten Modellen jedoch unterlegen und eher auf dem Stand eines gehobenen Mittelklassemodells wie dem Samsung Q70B. Er verfügt weder über ein OLED- noch über ein Mini-LED-Display, jedoch immerhin über ein kontrastreiches VA-Panel und natürlich über die QLED-Technik zur besseren Farbwiedergabe. Zum Gaming ist er zudem wie Samsungs High-End-TVs dank HDMI 2.1 sehr gut zu gebrauchen, er unterstützt aber maximal 120 Hz bei 4K-Auflösung.