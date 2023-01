Samsung Galaxy Angebote: Handys, Tablets & Watches jetzt günstig kaufen bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt die Samsung Galaxy Week, während der ihr eine ganze Reihe von Galaxy-Produkten günstiger bekommt, darunter Handys, Tablets, Smartwatches und auch eine Menge Zubehör. Die Aktion soll noch bis zum 26. Januar laufen, die besten Angebote könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Unten stellen wir euch die Highlights kurz vor. Wer sich lieber gleich selbst einen Überblick verschaffen möchte, kann das hier tun:

Samsung Galaxy A33 5G + JBL Bluetooth-Lautsprecher

Wenn ihr euch das Samsung Galaxy A33 5G für 299€ (UVP: 369€) kauft, bekommt ihr den Bluetooth-Lautsprecher JBL Link Portable, der einzeln bei MediaMarkt derzeit 134,99€ kostet, geschenkt dazu. Da 299€ für das Galaxy A33 ohnehin schon kein schlechter Preis sind, ist das ein wirklich guter Deal:

Das Samsung Galaxy A33 5G ist ein Mittelklasse-Smartphone aus 2022, das mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display mit 2400 x 1080 Bildpunkten und dem Exynos 1280 Octacore-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 2,4 GHz ausgestattet ist. Die Kamera verfügt über eine Auflösung von maximal 48 Megapixeln. Die angebotene Version des Galaxy A33 bietet zudem 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher. Für die Preisklasse ist das insgesamt eine ordentliche Leistung.

Samsung Galaxy A53 5G günstig

Falls ihr kein Interesse an einem Bluetooth-Lautsprecher habt und einfach nur ein gutes Handy zu einem günstigen Preis sucht, seid ihr mit dem Samsung Galaxy A53 noch besser bedient. Dieses bekommt ihr jetzt für 319€ (UVP: 449€). Das A53 läuft wie das A33 mit dem Exynos 1280 und bietet ein AMOLED-Display mit 2400 x 1080 Pixeln. Letzteres verfügt aber über eine Bildwiederholrate von 120 Hz statt 90 Hz. Außerdem ist die Kamera besser, sie bietet bis zu 64 Megapixel. Beim Speicher gibt es keine Unterschiede, die angebotene Version liegt ebenfalls bei 128 GB und 6 GB Arbeitsspeicher.

Samsung Galaxy Tab S8+ im Bundle mit Galaxy Watch4

Beim Kauf des Samsung Galaxy Tab S8+ für 849€ (UVP: 1149€) bekommt ihr die Samsung Galaxy Watch4 mit 44 mm, deren Einzelpreis derzeit bei 299€ liegt, als kostenlose Zugabe. In der hier angebotenen 256-GB-Version könnt ihr das Tablet laut Vergleichsplattformen gerade ohnehin schon nirgendwo günstiger bekommen, die Smartwatch einberechnet handelt es sich dementsprechend um ein hervorragendes Angebot.

Das aus 2022 stammende Samsung Galaxy Tab S8+ ist ein hochwertiges Tablet mit einem 12,4 Zoll großen AMOLED-Display mit 2800 x 1752 Pixeln und 120 Hz. Es läuft mit dem schnellen Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor, der Taktfrequenzen von bis zu 2,99 GHz liefert. Der Arbeitsspeicher liegt in der angebotenen Version bei 8 GB, der Akku ist mit 10090 mAh gut doppelt so groß wie beim A53 oder A33. Für den höheren Preis bekommt ihr also auch eine Menge Leistung.