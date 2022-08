Brandneu: Jetzt die neuen Samsung Galaxy Handys bei MediaMarkt vorbestellen

Samsung hat zwei neue Smartphones vorgestellt und dabei die bereits vierte Generation seiner Falthandys eingeläutet. Das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Samsung Galaxy Flip 4 könnt ihr ab sofort vorbestellen. Dabei habt ihr bei MediaMarkt auch die Option die neuen Samsung Galaxy direkt mit Vertrag zu kaufen.

Die neuen Samsung Handys erscheinen am 26. August 2022 und wer sein Handy direkt zum Release in den Händen halten will, sollte über eine Vorbestellung nachdenken. Solltet ihr euer altes Handy dann nicht länger brauchen, könnt ihr es in einer Tauschaktion zu Geld machen.

Ankaufprämie sichern: Wer bis zu 720€ sparen will, kann sein altes Handy bei der Tauschaktion von MediaMarkt abgeben und sich damit eine satte Prämie für den Neukauf sichern. Dabei müsst ihr einfach das Samsung Galaxy Fold 4 oder das Samsung Galaxy Flip 4 bis zum 30. September 2022 im MediaMarkt Online-Shop kaufen und es bis zum 16. Oktober 2022 registrieren. Anschließend könnt ihr euer Altgerät einschicken und erhaltet dann eine Rückerstattung.

Für ein iPhone 7 gibt es zum Beispiel immer noch gute 120€ und für ein iPhone 12 600€.

Samsung Galaxy Z Fold 4 kaufen

So viel kostet das Handy: Der Preis des Samsung Galaxy Z Fold 4 hängt von der Größe des internen Speichers ab. Andere Unterschiede gibt es bei den Varianten nicht.

Samsung Galaxy Fold 4 mit 256 GB: 1.799€

Samsung Galaxy Fold 4 mit 512 GB: 1.919€

Das erwartet euch: Mit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 kauft ihr ein Handy, das vollständig auf Multitasking ausgelegt ist und das Arbeiten, Organisieren sowie Gaming und Serien schauen vereinfacht. Dabei zeichnet sich das Galaxy Z Fold 4 dadurch aus, dass es fast schon zwei Smartphones in einem beinhaltet. Dennoch bleibt es schlank und passt in jede Hosentasche. Ebenso ist es trotz der Falttechnik nach IPX8 gegen Wasser geschützt.

So groß ist das Handy: Wenn das Samsung Galaxy Fold 4 gefaltet ist, dann lässt sich das 6,2 Zoll große Frontdisplay einhändig bedienen. Aufgeklappt erwartet euch ein 7,6 Zoll großes Hauptdisplay. Die Auflösung liegt bei 2.176 x 1.812 Pixel und das Display hat eine Punktdichte von 374 ppi. Technisch bietet das Hauptdisplay außerdem 120 Hz und kann damit auch Spiele besonders flüssig darstellen.

Das bietet die Kamera: Auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera. Diese besteht aus 50 Megapixel-Weitwinkel-Objektiv, 12 Megapixel-Ultraweitwinkel-Objektiv und 10 Megapixel Tele-Objektiv. Die Frontkamera bietet dabei 10 Megapixel.

Samsung Galaxy Z Flip 4 kaufen

So viel kostet das Handy: Der Preis beim Samsung Galaxy Z Flip 4 unterscheidet sich nach der internen Speichergröße. Dabei sieht die Preisliste wie folgt aus:

Samsung Galaxy Flip 4 128 GB: 1.099€

Samsung Galaxy Flip 4 256 GB: 1.159€

Samsung Galaxy Flip 4 512 GB: 1.279€

Das erwartet euch: Ebenfalls ein klappbares Handy, aber deutlich kleiner als das Fold 4 ist das Samsung Galaxy Z Flip 4. Dieses wird außerdem horizontal gefaltet und nicht vertikal. Es passt aufgrund seiner kleinen Größe in jede Tasche und hält auch Wasser bis 1,5 Meter tiefe für 30 Minuten aus.

Aufgeklappt bietet das Galaxy Flip 4 ein 6,7 Zoll großes Display, das mit 2.640 x 1.080 Pixel bei einer Punktdichte von 420 ppi auflöst. Bei der Kamera setzt Samsung auf eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit 12 Megapixel-Weitwinkel-Objektiv und 12 Megapixel-Ultraweitwinkel-Objektiv. Die Frontkamera verfügt über 10 Megapixel.

Zusammen geklappt seht ihr die wichtigsten Infos wie Uhrzeit und Akkustand auf der Frontseite auf einem kleinen Display. Außerdem könnt ihr Selfies aufnehmen und auf diesem Frontdisplay direkt eine Vorschau von euch sehen, ohne dass ihr das Handy aufklappen müsst.