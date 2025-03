Samsung Galaxy S24 fast 250€ günstiger im Amazon-Angebot: High-End-Handy jetzt zum Top-Preis abstauben!

Auf der Suche nach einem hochwertigen Handy? Das Samsung Galaxy S24 gibt es bei Amazon gerade im Angebot.

Wer sich ein High-End-Handy zu einem vernünftigen Preis zulegen will, tut oft gut daran, sich bei Modellen aus dem Vorjahr statt bei gerade erst erschienenen Smartphones umzusehen. So verhält es sich auch mit dem Samsung Galaxy S24, das ihr kurz nach dem Release des neuen S25 günstig im Angebot bekommt. Auf die Version mit 256GB Speicherplatz gibt es aktuell rund 245€ Rabatt im Vergleich zum mittleren Verkaufspreis bei Amazon:

Wie fast immer bei Amazon solltet ihr dabei beachten, dass sich der Preis jederzeit ändern kann. Offizielle Angaben zur Dauer des Deals macht der Händler nämlich nicht.

Samsung Galaxy S24 vs. S25: Lohnt sich das High-End-Handy aus 2024 noch?

Das Samsung Galaxy S24 könnt ihr in vier verschiedenen Farben bekommen. Den größten Rabatt bei Amazon gibt es bei der Version in Onyx Black, die drei anderen kosten rund 15€ mehr.

Beim Display gibt es kaum Unterschiede zwischen dem Galaxy S24 und dem S25. Beide Handys verwenden ein hochwertiges, 6,2 Zoll großes AMOLED-Display. Dieses überzeugt nicht nur durch das tiefe Schwarz und den hohen Kontrast, den alle OLED-Displays liefern. Es bietet auch eine fantastische Spitzenhelligkeit von bis zu 2600 cd/m2, wodurch ihr für helles Tageslicht gewappnet seid und noch dazu durch HDR strahlende Farben genießen könnt.

Auch bei der Kamera gibt es aus dem Papier kaum Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy S24 und S25. Beide bieten eine Triple-Kamera mit 50 Megapixeln (Hauptkamera) und 10 bzw. 12 Megapixeln (Tele- und Ultraweitwinkelkamera) sowie eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera. Mit beiden Handys könnt ihr zudem 8K-Videos mit 30 FPS oder 4K-Videos mit 60 FPS aufnehmen. In Praxistests hat die Kamera des Galaxy S24 teils sogar besser abgeschnitten als jene des S25.

Bei Kamera und Display befindet sich das Samsung Galaxy S24 mindestens auf Augenhöhe mit dem Nachfolger.

Die größten Fortschritte hat das Samsung Galaxy S25 beim Prozessor gemacht: Der neue Snapdragon 8 Elite ist ein gutes Stück leistungsstärker und effizienter als der Exynos 2400, der beim Galaxy S24 eingesetzt wird. Bei alltäglichen Anwendungen dürftet ihr den Unterschied allerdings kaum bemerken. Er kommt vor allem dann zum Tragen, wenn ihr rechenintensive Arbeiten ausführen oder Mobile Gaming auf dem allerhöchsten Niveau betreiben wollt.

Außerdem gibt es ein paar Funktionen, die vorerst nur auf dem Samsung Galaxy S25 verfügbar sind, was vor allem die ausgebaute Galaxy AI betrifft. Allein hierfür lohnt es sich allerdings nicht, die aktuell über 300€ Aufpreis für das S25 in Kauf zu nehmen, zumal das S24 viele der Funktionen vermutlich ohnehin noch durch Updates nachgeliefert bekommt. So war es jedenfalls auch schon im letzten Jahr beim S23.

Alles in allem lohnt es sich also durchaus noch, zum Samsung Galaxy S24 zu greifen. Zwar hat das S25 zumindest beim Prozessor tatsächlich einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. Dafür ein paar hundert Euro mehr zu bezahlen, ist aber nur für eine spezielle Zielgruppe empfehlenswert. Alle anderen machen mit dem aktuellen Amazon-Angebot den besseren Deal: