Samsung Galaxy S26 jetzt 460€ günstiger: Amazon haut High-End-Handy im Prime Day Angebot raus!

Das Samsung Galaxy S26 bekommt ihr schon vor dem offiziellen Prime-Day-Start günstig.

Obwohl der Prime Day offiziell erst vom 23. bis 26. Juni läuft, hat Amazon bereits vorab einige Top-Angebote gestartet. Das Highlight unter den Handys ist fraglos das Samsung Galaxy S26: Das High-End-Smartphone bekommt ihr ab jetzt in der Version mit 512 GB Speicherplatz stolze 460€ günstiger im Vergleich zum UVP. Hier findet ihr den Schnäppchen-Deal:

Falls euch das Galaxy S26 noch nicht gut genug ist, könnt ihr euch alternativ übrigens auch das Samsung Galaxy S26 Ultra günstiger schnappen. In diesem Fall beträgt der Rabatt für die Version mit 512 GB Speicher sogar 556€:

Beide Angebote laufen theoretisch bis zum Ende des Prime Day Sales am 26. Juni, könnten jedoch natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Wie fast alle Prime-Day-Angebote sind sie nur für Prime-Mitglieder verfügbar.

Samsung Galaxy S26: Was kann das High-End-Handy?

Das Samsung Galaxy S26 bietet rundum eine mindestens gute, teilweise sogar hervorragende Leistung.

Das im März dieses Jahres erschienene Samsung Galaxy S26 ist ein rundum hochwertiges Smartphone. Der Prozessor Exynos 2600 mit seinen zehn Kernen und Geschwindigkeiten von bis zu 3,8 GHz bietet in Kombination mit den 12 GB RAM eine Menge Power, während das 6,3 Zoll (beim S26 Ultra: 6,9 Zoll) große AMOLED-Display nicht nur unendlich hohen Kontrast, sondern dank 120 Hz auch ein flüssiges Bild bietet.

Die gewaltige Helligkeit von bis zu 2600 cd/m2 sorgt dafür, dass ihr auch bei hellem Sonnenlicht gut sehen könnt und dass HDR hervorragend ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen kann. So viel Leistung und Helligkeit bedeutet normalerweise auch einen hohen Energieverbrauch, doch der Akku hält trotzdem erstaunlich lange durch: Je nachdem, wie leistungsintensiv die Nutzung ist, könnt ihr mit 13 bis 18 Stunden rechnen.

Auch bei Fotos macht das Samsung Galaxy S26 eine sehr gute Figur: Ihr bekommt eine hochwertige Hauptkamera mit 50 Megapixeln sowie eine Ultraweitwinkel- und eine Telekamera mit 12 und 10 MP geboten. Hier bietet das S26 Ultra allerdings noch deutlich mehr, denn dieses liefert eine Hauptkamera mit 200 MP und eine zweite Telekamera mit 50 MP. Wenn ihr also das Maximum aus euren Bildern herausholen wollt, solltet ihr zum teureren Handy greifen. Ansonsten dürftet ihr mit dem normalen S26 mehr als zufrieden sein.