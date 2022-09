Samsung Galaxy Week gestartet: Smartphones, Tablets & Laptops jetzt im Angebot

Sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt läuft jetzt die Samsung Galaxy Week, in der es neben den beliebten Smartphones auch Tablets, Laptops und Smartwatches günstiger gibt. Die Aktion dauert noch bis zum 18. September, einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Samsung Galaxy Smartphones: Die Highlights

Bei den Smartphones ist die Auswahl groß. Die günstigen Modelle der A-Reihe sind ebenso vertreten wie die S-Reihe bis hinauf zum S22+. Dabei findet ihr neben den aktuellen teilweise auch schon etwas ältere und dafür günstigere Handys. Hier ein paar der Highlights:

Gute Mittelklasse: Samsung Galaxy A52s

Wenn ihr nicht unbedingt das Beste vom Besten braucht, sondern mit solider Mittelklasse zufrieden seid, ist eines der Highlights beispielsweise das Samsung Galaxy A52s mit 128 GB, das ihr schon für 251,26€ (UVP: 449€) bekommt. Es bietet ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln, den Octa-Core-Prozessor Snapdragon 778G mit bis zu 2,4 GHz und 6 GB Arbeitsspeicher. Außerdem wird 5G unterstützt.

Nicht neu, aber gut: Samsung Galaxy S20 FE 5G

Das Samsung Galaxy S20 FE ist zwar auch in seiner 5G-Version nicht mehr ganz neu, aber noch immer beliebt, weil es schlicht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Für 352,10€ bekommt ihr hier den schnellen Snapdragon SM 865 mit bis zu 2,84 GHz. Die übrigen Daten ähneln denen des Galaxy A52s. Auch hier bekommt ihr 6 GB Arbeitsspeicher und ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit 2400 x 1080 Pixeln. Das A52s hat allerdings eine Rückkamera mit weit höherer Auslösung (64 statt 12 Megapixel). Es kommt also darauf an, worauf ihr Wert legt.

High End: Samsung Galaxy S22

Falls ihr euch mit Mittelklasse nicht zufrieden gebt, könnt ihr euch natürlich auch für das Samsung Galaxy S22 entscheiden, das ihr in der günstigsten Version mit 128 GB für 671,43€ bekommt. Es bietet 8 GB und läuft mit dem 4-nm-Chip Exynos 2200. Das 6,1 Zoll große Display bietet eine weit höhere Helligkeit als bei den zuvor genannten Modellen. Alternativ bekommt ihr auch das Samsung Galaxy S22+ mit 6,6 Zoll günstiger:

Weitere Angebote: Tablets, Laptops, Smartwatches

Neben Handys gibt es, wie gesagt, auch andere Galaxy-Geräte wie Tablets, Laptops und Smartwatches günstiger. Hier nur ein paar Beispiele: