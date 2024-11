Samsung OLED 4K-TV im Black-Friday-Angebot: So günstig gab es diesen 120Hz-Fernseher noch nie!

Den 4K-Fernseher Samsung OLED S85D gibt's gerade bei Amazon zum Bestpreis. Der Händler kontert damit die frühen Black Friday-Angebote bei MediaMarkt.

Schon vor dem offiziellen Start des großen Black Friday Sales bei Amazon könnt ihr jetzt ein echtes Schnäppchen machen und den mit einem 120Hz-Display ausgerüsteten High-End-4K-Fernseher Samsung OLED S85D zum Spitzenpreis abstauben! Dank eines Rabatts von 800€ im Vergleich zum UVP ist die 55-Zoll-Version jetzt laut Vergleichsplattformen so günstig wie nie zuvor:

Alternativ findet ihr der den Deal übrigens auch bei MediaMarkt, wo er Teil des gestern gestarteten Black Week Sales mit hunderten frühen Black-Friday-Angeboten ist. Dieser Sale läuft noch bis zum 28. November. Da Amazon vermutlich nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, dürftet ihr den TV hier genauso lange günstig bekommen, falls er nicht vorher ausverkauft ist.

Der Samsung OLED S85D: Hoher Kontrast und perfekt fürs Gaming & Streaming

Der 4K-Fernseher Samsung OLED S85D bietet eine tolle Bildqualität, sowohl bei Filmen als auch beim Gaming.

Der Samsung S85D ist zwar Samsungs günstigster OLED 4K-TV aus 2024, bietet aber trotzdem eine ausgezeichnete Bildqualität. Die OLED-Technologie sorgt durch ihre selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, für nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Da die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sich OLED-TVs besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als alle anderen Fernseher.

Da die maximale Helligkeit des Samsung S85D gut doppelt so hoch ist wie bei den meisten Low-Budget-4K-TVs, kann er zudem HDR-Formate sehr viel besser ausnutzen und so für strahlende Farben sorgen. Allerdings: Für 100€ mehr könnt ihr bei MediaMarkt auch den LG OLED C43 mit 55 Zoll bekommen, der in dieser Hinsicht sogar noch ein gutes Stück besser abschneidet.

Das Tizen OS des Samsung OLED S85D sorgt für einen umfangreichen App-Support mit so ziemlich allen halbwegs bekannten Streaming-Diensten.

Fürs Gaming ist der Samsung S85D hervorragend geeignet: Dank HDMI 2.1 und 120Hz-Display kann er die maximale Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung aus der PS5 und der Xbox Series X herausholen. Auch der Input Lag ist niedrig, sodass keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung eurem Sieg im Weg steht. Wichtige Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt.

Falls ihr euren neuen Fernseher vor allem fürs Streaming nutzen wollt, macht der Samsung S85D auch dabei eine sehr gute Figur. Samsung Tizen-Betriebssystem bietet nämlich einen umfangreichen App-Support. Nicht nur die großen internationalen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ sind dabei, sondern auch kleinere Nischen-Dienste wie der Anime-Service Crunchyroll oder deutsche Dienste von der ARD-Mediathek bis hin zu RTL+.

