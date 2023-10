Über 1000€ Rabatt: Samsung QLED 4K-TV mit 120Hz und 75 Zoll bei Amazon zum Bestpreis schnappen

Jetzt könnt ihr euch bei Amazon den 4K-TV Samsung QLED QN85C zum Bestpreis sichern und bekommt noch Cashback dazu.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen hervorragend fürs Gaming geeigneten 4K-Fernseher im Angebot abstauben: Den Samsung QLED QN85C mit stolzen 75 Zoll bekommt ihr jetzt 1350€ günstiger im Vergleich zur UVP und damit laut Vergleichsplattformen zum bislang günstigsten Preis. Es kommt aber sogar noch besser: Durch eine Cashback-Aktion von Samsung könnt ihr noch 250€ zurückbekommen. Hier geht’s zum Angebot:

Auch 55 Zoll im Angebot: Falls euch 75 Zoll doch zu viel sind und ihr es lieber eine Stufe kleiner und dafür günstiger hättet, könnt ihr euch auch die 55-Zoll-Version günstig schnappen. Mit 1029,86€ bietet Amazon hier ebenfalls den bislang besten Preis. In diesem Fall gibt es 150€ Cashback, sodass ihr letztendlich bei 879,86€ landet.

Wie ihr euer Cashback bekommt, erfahrt ihr auf der Infoseite von Samsung.

Wie gut ist der Samsung QLED QN85C?

Der Samsung QLED QN85C (hier mit den Maßen der 75-Zoll-Version) bietet sowohl beim Bild als auch beim Gaming viel Leistung für einen moderaten Preis.

Mini-LED mit hoher Helligkeit: Der Samsung QN85C gehört zu Samsungs günstigsten High-End-4K-Fernsehern aus 2023. Er verfügt über ein Mini-LED-Display, das hervorragendes Full Array Local Dimming ermöglicht und dadurch für sehr hohen Kontrast sorgt. OLED-TVs ist er in dieser Beziehung zwar dennoch unterlegen. Dafür besitzt er aber eine hohe Spitzenhelligkeit von über 1000 nits, wodurch er HDR sehr gut ausnutzen kann. Außerdem sorgt QLED für verbesserte Farbdarstellung.

Toll für PS5 & Xbox Series X: Beim Gaming lässt der Samsung QN85C keine Wünsche offen. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen, sodass mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit 120 fps möglich ist. Der Input Lag ist sehr niedrig und liegt bei etwa 6 bis 7 ms mit 120Hz und 10 bis 11 ms mit 60Hz, was euch schnelle Reaktionen ermöglicht. VRR und ALLM werden natürlich ebenfalls unterstützt, der Fernseher schaltet beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

