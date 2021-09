Bei Saturn könnt ihr den 4K-Fernseher Samsung QLED Q80A jetzt durch einen Direktabzug von 15 Prozent für nur 849,15 Euro statt 999 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen ist das der bisherige Bestpreis, und zwar mit deutlichem Abstand: Das Modell soll noch nie zuvor für weniger als 949 Euro verfügbar gewesen sein. Der Preis wird erst an der Kasse angepasst, auf der Produktseite steht noch der normale Preis. Das Angebot gilt noch bis Montag. Hier findet ihr es:

Samsung QLED 55Q80A (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 999€ für 849,15€ bei Saturn

Beachtet bitte, dass noch 29,90 Euro Versandkosten hinzukommen, falls ihr den Fernseher nicht selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholen könnt. Selbst damit ist Saturn aber noch immer bei Weitem am günstigsten.

Was bietet der Samsung QLED Q80A?

IPS-Panel: Der Samsung QLED Q80A ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der am oberen Ende von Samsungs Mittelklassemodellen steht. Da er im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Samsung QLED Q80T, ein IPS-Panel verwendet, ist der Kontrast leider nicht sehr hoch. Dafür ist der Q80A aber auch weniger blickwinkelabhängig.

FALD, hohe Helligkeit und QLED: Im Vergleich zum Samsung QLED Q70A zeichnet er sich zudem unter anderem durch Full Array Local Dimming, ein hochwertiges integriertes Soundsystem und eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit aus. Letztere führt unter anderem dazu, dass HDR-Inhalte besser dargestellt werden können. Wie alle Q-Modelle von Samsung verfügt der Q80A zudem natürlich über die QLED-Filterschicht, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt.

Gaming: Der Samsung QLED Q80A verfügt über einen äußerst niedrigen Input Lag von etwa 9 bis 10 ms bei 60 Hz und rund 5 ms bei 120 Hz. Damit gehört er zu den am schnellsten auf Eingaben reagierenden Fernsehern auf dem Markt. Außerdem besitzt er einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Fürs Zocken ist der Samsung QLED Q80A also sehr gut geeignet.

Mehr über den Samsung QLED Q80A und seine Konkurrenz könnt ihr in unserem großen Vergleich der besten Gaming-Fernseher erfahren:

