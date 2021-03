Saturn hatte in letzter Zeit schon ein paar interessante TV-Deals in seinen 24-Stunden-Angeboten, heute ist nun ein 4K-Fernseher aus dem Hause Philips an der Reihe: Der 65 Zoll große und mit Ambilight ausgestattete Philips 65PUS8545 kostet nur noch 799 Euro. Als UVP gibt Saturn 1.199 Euro an, der tatsächliche Verkaufspreis lag bis gestern bei 1.051,30 Euro.

Philips 65PUS8545 (4K, 65 Zoll, Ambilight) statt 1.051,30€ für 799€

Laut Vergleichsplattformen ist Saturn derzeit mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man ähnliche Modelle wie den Philips PUS8505 in den Vergleich einbezieht. Auch die Versandkosten von 29,90 Euro ändern daran nichts. Falls ihr die Möglichkeit habt, den Fernseher zu einer Filiale in eurer Nähe zu bestellen und dort selbst abzuholen, könnt ihr die Versandkosten übrigens einsparen. Denkt aber daran, dass das Gerät fast 30 kg wiegt!

Was bietet der Philips PUS8545?

The One: Der Philips PUS8545 gehört zu Philips Mittelklassemodellen aus dem Jahr 2020 und ist nahezu identisch mit dem weiter verbreiteten PUS8505. Philips hat diesen Modellen auch den Beinamen "The One" verpasst, weil sie laut Hersteller alles in sich vereinen sollen, was sich Kunden normalerweise von einem Fernseher wünschen.

Solide Qualität: Zumindest hinsichtlich des App-Supports gelingt das auch, denn im Gegensatz zu günstigeren Philips-Modellen handelt es sich beim PUS8545 um ein vielseitig einsetzbares Android-TV. Bei der Bildqualität schneidet das Modell für den Preis recht gut ab, ohne sich allerdings besonders von der Konkurrenz abzuheben. Als Gaming-Fernseher schlägt sich der Philips PUS8545 mit einem Input Lag von etwas mehr als 20 ms ebenfalls ganz ordentlich, 120 Hz und HDMI 2.1 gibt es aber nicht.

Ambilight: Das spektakulärste Feature des PUS8545 ist Ambilight, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, was nicht nur für passende Lichtstimmung im Raum sorgt, sondern den Bildschirm auch noch größer erscheinen lässt. Vor allem bei Fernsehabenden in dunklen Räumen wirkt das sehr beeindruckend.

