Es ist an der Zeit die "Pile-of-Shame" zu erweitern oder vielleicht doch den ein oder anderen Kracher zum Bestpreis zu kaufen - es gibt wieder eine 3-für-2-Aktion für Spiele und das dieses Mal bei Saturn. Hier könnt ihr drei Spiele kaufen, müsst aber nur zwei davon bezahlen. Vor allem Besitzer einer PS5 können ein paar absolute Highlights günstiger kaufen.

So lange gilt die Aktion: Alle Angebote gelten bis zum 8. März 2022 oder solange der Vorrat reicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit der Zeit einige Spiele ausverkauft sein werden.

So funktioniert die Aktion: Legt einfach drei Spiele der Aktionsseite oder Spielekategorie in den Warenkorb. Dort wird dann automatisch das günstigste der Spiele als Rabatt vom Gesamtpreis abgezogen. Spiele, die zur Aktion zählen, sind auf der Produktseite mit einem blauen "3-für-2"-Tag gekennzeichnet. Vorbesteller- und digitale Spiele sind von der Aktion ausgenommen.

Unser Tipp zur Aktion: Legt am besten Spiele in den Warenkorb, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. So erhaltet ihr den bestmöglichen Rabatt.

Absolute Spiele-Highlights zum Bestpreis kaufen

Die 3-für-2-Aktion ist dieses Mal besonders, da ihr einen der absoluten Top-Titel und GOTY 2022-Kandidaten damit deutlich günstiger kaufen könnt. Die Rede ist natürlich von Horizon Forbidden West. Das Spiel ist sowohl als PS4- wie auch PS5-Version Teil der Aktion.

Des Weiteren ist Uncharted Legacy of Thieves ebenso Teil der Aktion wie Call of Duty: Vanguard. Nachfolgend haben wir euch fünf Spiele herausgesucht, die zur Aktion zählen.

Elden Ring ist noch nicht dabei, könnte aber nach dem Release folgen.

Weitere Angebote bei Saturn

Neben der 3-für-2-Aktion bietet Saturn aktuell noch weitere Top-Deals an. Der neue Saturn Prospekt beinhaltet unter anderem ein Bundle für die Nintendo Switch, Angebote für 4K-Fernseher und noch mehr Gaming-Deals.