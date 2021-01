Nicht nur bei MediaMarkt gibt es eine 3-für-2-Aktion auf Spiele. Auch Saturn bietet dieses Angebot an. Bedeutet ihr könnt euch hier ebenfalls Spiele für die PS4, Nintendo Switch und Xbox One günstiger kaufen.



Wie lange gilt die 3-für-2-Aktion? Das Angebot ist bis zum 31. Januar 2021 und solange der Vorrat reicht, gültig.



So erhaltet ihr den Rabatt: Legt einfach drei Spiele von der Aktionsseite in den Warenkorb und anschließend wird dort automatisch der günstigste Titel als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.



Unser Tipp: Legt am besten Spiele in den Warenkorb, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. So erhaltet ihr den bestmöglichen Rabatt. Dafür bieten sich zum Beispiel die PlayStation Hits-Spiele für PS4 aus der Aktion an.



Die Spiele könnt ihr unabhängig von Plattform frei kombinieren.

3-für-2-Aktion bei Saturn

PS4 PlayStation Hits & weitere Spiele im Angebot

Nachfolgend haben wir euch ein paar Spiele herausgesucht, die Teil der 3-für-2-Aktion sind. Unter anderem gehören dazu einige Titel der PlayStation Hits.

PS4-Spiele im Angebot:

Nintendo Switch-Spiele im Angebot:

Xbox One-Spiele im Angebot:

3-für-2-Aktion bei Saturn

0 0 Mehr zum Thema MediaMarkt – EA-Spiele im Angebot, FIFA 21 zum Bestpreis [Anzeige]