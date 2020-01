Noch bis zum 26. Januar könnt ihr bei Saturn ein besonders interessantes Angebot wahrnehmen und damit eure Spielesammlung oder »Pile of Shame« günstig erweitern. Saturn bietet derzeit im Rahmen des aktuellen Saturn Prospekts eine 3-für-49-Aktion an.



Wie funktioniert die 3-für-49-Aktion? Euch stehen über 200 Spiele zur Wahl. Aus diesen könnt ihr euch jeweils drei heraussuchen und bezahlt für sie zusammen nur 49 Euro. Dabei lassen sich die Spiele unabhängig von der Plattform miteinander kombinieren. Zum Beispiel dürft ihr zwei PS4- und ein Xbox-Spiel für die Aktion nutzen.



Zur Wahl stehen hauptsächlich etwas ältere Spiele für PS4 und Xbox One. Darunter aber einige Krachertitel wie The Witcher 3 und GTA 5. Für die Aktion sind alle Spiele der Aktionsseite gültig. Natürlich jeweils auch nur solange der Vorrat reicht. Im Zweifel könnt ihr sie auch in einem Markt eurer Nähe abholen, nachdem ihr sie online gekauft habt.

Ein Bundle aus drei Spielen könnte wie folgt aussehen: Bei unserem Bundle spart ihr zum Beispiel 38 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen laut Preisvergleich bei idealo.de. Somit gibt es bei der Aktion trotz gefühlt niedriger Preis dennoch einiges an Sparpotenzial.

