Im neuen Gutscheinheft von Saturn gibt es eine Aktion, in der ihr drei Spiele für zusammen 49 Euro bekommen könnt. In der Auswahl finden sich Titel für alle aktuellen Konsolen, also für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auch für die Nintendo Switch. Wie die übrigen Gutscheinheft-Angebote läuft auch diese Aktion bis zum 18. Mai, einzelne Spiele könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Angebot bei Saturn: 3 Spiele (PS4, PS5, Xbox One & Series, Switch) für 49€

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus der Liste zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort dann automatisch angepasst.

PS4- und PS5-Spiele

Wie üblich bei solchen Aktionen ist die Auswahl unter den PlayStation-Spielen am größten. Ein paar Titel sind natürlich schon etwas älter, aber einige gute Spiele aus dem letzten Jahr sind ebenfalls dabei. Hier eine kleine Auswahl, bei der wir den derzeitigen Einzelpreis bei Saturn in Klammern beigefügt haben:

Spiele für Xbox One und Xbox Series

Die Auswahl an Xbox-Spielen ist etwas kleiner, die meisten AAA-Titel sind aber auch hier enthalten. Es sind sogar ein paar Spiele dabei, die sich in der Auswahl für PS4 und PS5 nicht finden. Hier ein paar Beispiele:

Spiele für Nintendo Switch

Bei den Switch-Spielen ist die Auswahl wieder einmal deutlich kleiner, zumal einige Titel leider schon jetzt ausverkauft sind. Ein paar ganz gute Deals lassen sich trotzdem noch finden.

Angebot bei Saturn: 3 Spiele (PS4, PS5, Xbox One & Series, Switch) für 49€