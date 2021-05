Schon seit zwei Wochen laufen bei Saturn die Angebote des Gutscheinhefts. Am Dienstag geht die große Aktion mit vielen interessanten Deals aus Kategorien wie Smartphones, Laptops und Fernseher nun zu Ende. Zum Abschluss erinnern wir euch noch einmal an die besten Angebote aus dem Gaming-Bereich. Die Übersicht über alle Deals des Saturn-Gutscheinhefts findet ihr hier:

Günstiger Gaming-Fernseher mit HDMI 2.1

Den 4K-Fernseher LG NANO867 bekommt ihr in der Größe 55 Zoll für 699 Euro, was schon für sich genommen kein schlechter Preis ist. Zu einem Top-Deal wird das Angebot dadurch, dass ihr obendrauf auch noch einen 100-Euro-Coupon und die Bluetooth-Kopfhörer LG TONE Free Earbud FN4 (Einzelpreis: 69,99 Euro) bekommt. Zieht man den Wert der Beigaben vom Gesamtpreis ab, gab es das Modell noch nie auch nur annähernd so günstig.

Der LG NANO867 schneidet bei der Bildqualität eher mittelmäßig ab. Sein IPS-Display hat einen relativ geringen Kontrast, ist dafür allerdings weniger blickwinkelabhängig. Außerdem sorgt die NanoCell-Technik für bessere Farbdarstellung. Fürs Gaming ist der 4K-Fernseher hervorragend geeignet aufgrund seines niedrigen Input Lags (6 ms bei 120 Hz) und der beiden HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X zumindest im Prinzip möglich ist.

Nintendo Switch Pro Controller + Spiel

Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr mit einem von drei Spielen für zusammen 94,99 Euro. Zur Auswahl stehen Mario Kart 8 Deluxe, Monster Hunter Rise und New Pokémon Snap. Da es sich um Switch-exklusive Spiele handelt, die in der Regel sehr Preisstabil sind, und auch der Einzelpreis des Pro Controllers recht konstant bei 59,99 Euro verharrt, ist das kein übler Deal.

Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing und Tasche

Noch ein Switch-Bundle: Die Nintendo Switch Lite bekommt ihr zusammen mit Animal Crossing: New Horizons, drei Monaten Nintendo Switch Online und einer Tragetasche im Animal-Crossing-Design (Einzelpreis: 19,99 Euro) für 229,99 Euro. Das Bundle gibt es aber nur mit den Switch-Lite-Varianten in Türkis und Koralle.

3 für 49€: Spiele für PS4, PS5, Switch, Xbox

Im Saturn-Gutscheinheft gibt es außerdem noch eine Aktion, bei der ihr drei Spiele für PS4, PS5, Nintendo Switch oder Xbox One und Series für insgesamt 49 Euro bekommen könnt. Der Preis wird im Warenkorb automatisch angepasst. In der Auswahl befinden sich neben kleineren und älteren Spielen auch ein paar große und noch recht aktuelle Titel. Hier ein paar Beispiele mit Einzelpreis:

Spiele für PS4 & PS5:

Spiele für Xbox One und Xbox Series:

Spiele für Nintendo Switch:

Die Übersicht über die gesamte Auswahlliste findet ihr hier:

