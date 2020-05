Bei Saturn läuft gerade eine Aktion, in der ihr drei Spiele für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch für zusammen 79 Euro bekommen könnt. Leider fällt die Auswahl diesmal nicht so groß aus wie bei ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit. Aktuelle AAA-Titel findet man eher selten. Auf allzu große Schnäppchen sollte man deshalb nicht hoffen, aber wer klug auswählt, kann zumindest ein paar Euro sparen. Hier ein paar der verfügbaren Titel:

Bei der Auswahl solltet ihr beachten, dass einige Preise von Saturn sehr hoch angesetzt sind. Beispielsweise wird bei The Outer Worlds ein Preis von 53,99 Euro angegeben. Das Rollenspiel aus dem letzten Herbst könnt ihr bei Amazon jedoch für 24,99 Euro für die PS4 bestellen. Bevor ihr euch zum Kauf entschließt, solltet ihr deshalb auf jeden Fall nochmal die Preise bei anderen Händlern prüfen, um sicherzustellen, dass ihr tatsächlich einen guten Deal macht.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. Mai. Zur Übersicht über sämtliche enthaltenen Spiele kommt ihr hier:

3 Spiele (PS4, Nintendo Switch, Xbox One) für 79 Euro bei Saturn

Den Rabatt bekommt ihr, wenn ihr drei Spiele aus der Liste auswählt und zusammen in den Warenkorb legt. Der Preis wird dann automatisch an der Kasse angepasst. Zurückgeben könnt ihr, wie immer bei solchen Aktionen, nur alle drei Titel gemeinsam. Lieferungen ab einem Gesamtwert von 59 Euro sind bei Saturn derzeit übrigens in der Regel versandkostenfrei.