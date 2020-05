Es gibt wieder neue Weekend Deals bei Saturn, die nur online und bis 9 Uhr am Montagmorgen verfügbar sind. Gaming-Angebote sind diesmal leider nicht dabei, aber dafür der eine oder andere interessante Deal aus Bereichen wie TV, IT und Smart Home. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über die Angebote möchte, findet diese hier:

Weekend Deals bei Saturn

Hisense 4K-TV mit 58 für 379 Euro

Eines der Highlights der Weekend Deals ist der 58 Zoll große Hisense H58A7100F, der von 429,99 Euro auf 379 Euro reduziert ist und versandkostenfrei ausgeliefert wird. Laut Vergleichsplattformen gab es den Fernseher noch nie so günstig. Hierzu sollte man allerdings beachten, dass es sich um ein sehr spezielles Modell handelt, welches in Deutschland fast nur von MediaMarkt und Saturn vertrieben wird.

Low-Budget-TVs von Hisense haben generell den Ruf, für ihren niedrigen Preis eine hohe Bildqualität zu bieten. Der 2019 erschienene Hisense A7100F ist hierin keine Ausnahme. Außerdem verfügen die TVs in der Regel über ein stabiles und komfortables Betriebssystem, das alle gängigen Streaming-Dienste unterstützt. Der Input Lag ist allerdings oft etwas hoch. Zum A7100F liegen uns keine Daten vor, wir würden aber mit mehr als 30 ms rechnen.

Hisense H58A7100F (4K, 58 Zoll) statt 429,99 Euro für 379 Euro

Philips 4K-TV mit 75 Zoll

Den 75 Zoll großen Philips 75PUS7354 gibt es in den Weekend Deals für 1.444 Euro. Auch in diesem Fall ist Saturn laut Vergleichsplattform derzeit der günstigste Anbieter. Wie viele TVs von Philips verfügt auch dieser über das sogenannte Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen.

Philips 75PUS7354 (4K, 75 Zoll, Ambilight) für 1.444 Euro bei Saturn

Weitere Angebote

Von Fernsehern abgesehen gibt es in den Weekend Deals unter anderem externe SSDs von Samsung, Kopfhörer von Pioneer und verschiedene Amazon-Geräte wie den Echo Show Lautsprecher und den Fire TV Stick günstiger. Letztere gibt es gerade allerdings auch bei Amazon selbst im Angebot. Zur Übersicht über sämtliche Weekend Deals kommt ihr hier:

Weekend Deals bei Saturn