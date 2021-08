Bei Saturn könnt ihr gerade den erst vor ein paar Monaten erschienenen 4K-Fernseher LG OLED B19 in der Größe 55 Zoll für 1.222 Euro (UVP: 1.799 Euro) bekommen. Das ist für sich genommen zwar ein ganz guter, aber noch kein wahnsinnig günstiger Preis. Zu einem Top-Angebot wird der Deal erst dadurch, dass ihr aufgrund der seit Sonntagabend laufenden LG-Aktion bei Saturn auch noch einen Gutschein im Wert von 150 Euro geschenkt dazu bekommt. Berechnet man diesen Wert ein, handelt es sich laut Vergleichsplattformen um das bislang günstigste Angebot für das Modell.

LG OLED 55B19 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) + 150€-Coupon für 1.222€

In der LG-Aktion bei Saturn gibt es noch bis zum 25. August beim Kauf von LG OLED-TVs Gutscheine geschenkt dazu. Deren Wert richtet sich nach der Größe des Fernsehers und reicht bis 500 Euro bei 77 Zoll. Außerdem gibt es Rabatt auf viele günstigere Modelle wie den mit HDMI 2.1 ausgestatteten LG NANO867, den ihr in 65 Zoll schon für 799 Euro bekommt, und zwar mit Bluetooth-Kopfhörern als Zugabe. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Angebote:

Saturn LG-Aktion: Zu den Angeboten

Was bietet der LG OLED B19?

Alle wichtigen Gaming-Features: Unter den LG OLED-TVs aus 2021 ist der LG OLED B19 der perfekte Preis-Leistungs-Kompromiss fürs Gaming. Er bietet nicht nur einen niedrigen Input Lag, sondern auch ein 120-Hz-Display sowie zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K 120 fps prinzipiell möglich ist. Das unterscheidet ihn vom günstigeren LG OLED A19 (derzeit 1.149 Euro in 55 Zoll bei Saturn), der lediglich ein 60-Hz-Display und damit auch kein vollwertiges HDMI 2.1 bietet. Der B19 verfügt zudem auch über VRR und ALLM.

Tolles Bild für einen moderaten Preis: Bei der Bildqualität schneidet der B19 ebenfalls sehr gut ab, was natürlich nicht zuletzt am perfekten Schwarz, dem unendlich hohen Kontrast und der hervorragenden Farbdarstellung von OLED-TVs liegt. Im Vergleich zum deutlich teureren LG OLED C17 (bei Saturn derzeit 1.619 Euro in 55 Zoll) geht er aber ein paar Kompromisse ein und verfügt über eine niedrigere Spitzenhelligkeit sowie über einen schwächeren Bildprozessor. Das fällt in der Praxis nicht allzu sehr auf, sorgt aber für einen weit günstigeren Preis.

