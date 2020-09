Im Rahmen des großen Saturn Super Sale, der noch bis 9 Uhr am 28. September läuft, könnt ihr gerade bis zu 300 Euro Direktabzug auf vorrätige Fernseher bekommen, was zumindest in einigen Fällen zu ziemlich günstigen Preisen führt. Der Rabatt ist dabei wie folgt gestaffelt:

ab 599€: 70€ Rabatt

ab 799€: 90€ Rabatt

ab 999€: 150€ Rabatt

ab 1.499€: 200€ Rabatt

ab 1.999€: 300€ Rabatt

Insgesamt sind es 217 Fernseher, bei denen ihr von dem Direktabzug profitieren könnt. Aus dieser langen Liste haben wir hier ein paar vergleichsweise günstige Modelle mit HDMI 2.1 herausgesucht. Diese sind im Hinblick auf die nächste Konsolengeneration besonders interessant, weil durch HDMI 2.1 Gaming mit bis zu 120 fps bei 4K möglich wird. Falls ihr lieber den Überblick über alle Deals haben wollt, findet ihr diesen hier:

Auf den Produktseiten wird euch übrigens noch der Normalpreis angezeigt. Der Direktabzug wird erst im Warenkorb einberechnet.

Sony's "PS5-TV" XH90 zum Bestpreis

Den Sony KD-55XH9077 mit 55 Zoll gibt es durch den Direktabzug für 921,29 Euro statt 1.071,29 Euro. Damit ist Saturn laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Der XH90 ist das einzige unter Sonys aktuellen 4K-TVs mit HDMI 2.1. Die Features des Anschlusses können aber erst nach einem Firmware-Update genutzt werden. Der Sony XH90 zeichnet sich außerdem durch hohen Kontrast seines VA-Panels, eine hohe Spitzenhelligkeit von ca. 700 cd/m2, niedrigen Input Lag und Full Array Local Dimming aus.

Sony KD-55XH9077 (4K, 55 Zoll) statt 1.071,29€ für 921,29€ bei Saturn

Samsung QLED Q77T mit 55 Zoll für 900,17€

Noch ein bisschen günstiger könnt ihr den Samsung Q77T, eine technisch nahezu identische Version des Q70T, bekommen. Dessen Preis sinkt durch den Direktabzug von 1.050,17 Euro auf 900,17 Euro bei 55 Zoll. Bei der Spitzenhelligkeit ist der Samsung Q70T dem Sony XH90 deutlich unterlegen und über Full Array Local Dimming verfügt er ebenfalls nicht. Dafür schneidet er beim Kontrast besser ab und besitzt wie alle QLEDs eine zusätzliche Filterschicht, die für bessere Farbwiedergabe sorgt.

Samsung GQ55Q77T (4K, 55 Zoll) 1.050,17€ auf 900,17€

LG NANO86 im Angebot

Den LG NANO86 gibt es in verschiedenen Größen bei Saturn im Angebot. Vergleichsweise günstig ist die Variante mit 49 Zoll, die ihr mit Direktabzug für 787,69 Euro bekommt. Laut Vergleichsportalen gibt es das Modell nirgendwo sonst so günstig. Allerdings könnt ihr die Version mit 55 Zoll bei MediaMarkt schon für 798,36 im Angebot bekommen. Wer nicht gerade an Platzmangel leidet, macht hier den noch etwas besseren Deal.

LG 49NANO86 (4K, 49 Zoll) statt 878,69€ für 787,69€ bei Saturn

Beim LG NANO86 handelt es sich um eines der aktuell günstigsten Modelle mit HDMI 2.1 auf dem Markt. Der 4K-Fernseher ist im Gegensatz zum Sony XH90 und Samsung Q70T sogar mit zwei HDMI-2.1-Anschlüssen ausgestattet. Bei der Bildqualität kann er aufgrund seines Edge LEDs und des vergleichsweise niedrigen Kontrasts des IPS-Panels allerdings nicht mithalten, auch wenn die Blickwinkelabhängigkeit dafür vergleichsweise niedrig ist.

