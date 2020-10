Bei Saturn und Amazon gibt es gerade das ein paar recht interessante Angebote aus dem Gaming-Bereich, die weder groß von den Händlern beworben werden noch Teil einer Aktion zu sein scheinen. Wie lange die Deals gelten, können wird deshalb nicht sagen. Hier der Überblick:

PS4-Spiele-Bundle: Spider-Man, The Last of Us & Horizon: Zero Dawn

Bei Saturn könnt ihr ein Bundle mit den PS4-exklusiven Hits Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered und Horizon: Zero Dawn in der Complete Edition für 39,97 Euro bekommen. Der von Saturn angegebene Streichpreis von 84,46 Euro erscheint uns etwas hoch angesichts dessen, dass The Last of Us Remastered und Horizon: Zero Dawn schon länger Teil des PS4-Hits-Programms sind. Trotzdem handelt es sich um ein gutes Angebot.

PS4-Spielebundle (Spider-Man, Last of Us, Horizon: Zero Dawn Complete) für 39,97€

Pokémon Let's Go reduziert

Bei Amazon gibt es gerade Pokémon Let's Go Evoli für die Nintendo Switch im Angebot, und zwar momentan für 28,18 Euro. Der Preis ist allerdings sehr instabil und hat sich in den letzten Stunden schon mehrfach geändert, wenn auch meist nur um ein paar Cent. Es handelt sich übrigens nicht um die deutsche USK-, sondern um die internationale PEGI-Version. Das ist für euch aber höchstens dann relevant, wenn ihr das Spiel irgendwann weiterverkaufen wollt. Spielen könnt ihr es trotzdem auf deutsch.

Pokémon Let's Go Evoli für 28,18€ bei Amazon

Razer Kraken X Lite Gaming-Headset im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr außerdem das Gaming-Headset Razer Kraken X Lite zum günstigen Preis von 36,99 Euro. Es handelt sich dabei um ein ohrumschließendes, kabelgebundenes Headset mit 3,5-mm-Anschluss. Für seine Preisklasse bietet es eine gute Klangqualität und zeichnet sich außerdem durch ein vergleichsweise geringes Gewicht aus. Allerdings muss man auf einige Features verzichten. So verfügt es weder über einen Mute-Button noch über eine Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren.

Razer Kraken X Lite Gaming-Headset für 36,99€ bei Amazon

Konsolen-Bundles im Saturn-Gutscheinheft

In der Saturn-Gutscheinheftaktion, über die wir bereits berichtet haben, bekommt ihr übrigens einige reduzierte Konsolen-Bundles. Die Nintendo Switch gibt es zusammen mit Super Mario 3D All-Stars, die PS4 und die Xbox One mit FIFA 21 günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

Saturn: Zu den Angeboten der Gutscheinheft-Aktion