Seit dem Release der PS5 und Xbox Series X könnte man denken jeder 4K-Fernseher muss auch über HDMI 2.1 verfügen. Dem ist natürlich nicht so, denn nicht jeder denkt daran mit seinem TV das Maximum der Konsolen zu nutzen. Manchen reicht es bereits, wenn sie ihre Spiele in 4K genießen können und das mit stabilen 60 FPS. Dazu noch ein wenig Filme und Serien schauen und schon macht der Fernseher, was er machen soll.

Für alle, die genau solch einen 4K TV suchen und dabei nicht zu tief in die Tasche greifen möchten, sind die Fernseher von Coocaa gedacht. Diese gibt es jetzt bei Saturn im Angebot günstiger. Unter anderem einen 4K-Fernseher für nur 279 Euro. Im Detail vorstellen möchten wir euch in diesem Artikel aber den Coocaa 50S6G.

Coocaa 50S6G 4K-Fernseher für nur 399 Euro

So gut ist das Angebot: Der Coocaa 50S6G kostet bei Saturn aktuell nur 399 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den 4K-Fernseher.

Das hat der 4K TV zu bieten: Allen voran erwartet euch eine 50 Zoll Bildschirmdiagonale, die mit 3.840 x 2.160 Pixel und somit mit UHD auflöst. Trotz des geringen Preises bietet der Coocaa 50S6G HDR und HLG. Die Spitzenhelligkeit liegt bei 252 cd/m². Wer Wert auf die Empfangsarten legt, bekommt hier das volle Programm: DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 und DVB-T2 HD. Zudem ist ein Sat-Receiver integriert.

Besonders schick ist auch das Betriebssystem. Der Coocaa setzt auf Android 10.0, wodurch ihr auf Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und weitere am TV zugreifen könnt.

Weitere Coocaa 4K TVs im Angebot deutlich günstiger