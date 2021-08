Bei Saturn könnt ihr gerade das Apple iPhone 12 mini mit 64 GB in einem günstigen Tarifdeal bekommen: Für 40 GB LTE- beziehungsweise 5G-Datenvolumen (je nach Verfügbarkeit) im Netz von O 2 bezahlt ihr 34,99 Euro monatlich. Hinzu kommt ein einmaliger Gerätepreis von 49 Euro. Eine Telefon- und eine SMS-Flat sind ebenfalls im Tarif enthalten. Das Angebot ist begrenzt, aktuell sind nur noch einige Dutzend Geräte verfügbar. Hier geht's zum Deal:

Tarifdeal: Apple iPhone 12 mini + 40 GB LTE / 5G bei Saturn

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten des Tarifangebots: Bei einem monatlichen Grundpreis von 34,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertrags 839,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Insgesamt bezahlt ihr für die ersten zwei Jahre also 928,75 Euro. Der monatliche Grundpreis ändert sich nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit übrigens nicht, er bleibt dauerhaft bei 34,99 Euro.

Ersparnis gegenüber Einzelkauf: Das Apple iPhone 12 mini mit 64 GB kostet einzeln bei Saturn derzeit 669,99 Euro, bei Amazon könnt ihr es für 648 Euro bekommen. Der Tarif O 2 Free M Boost kostet normalerweise auch ohne Handy 34,99 Euro im Monat, im Moment kann man ihn aber für 25,99 Euro monatlich in den ersten zwei Jahren bekommen, plus 29,99 Euro Anschlussgebühr. Daraus ergeben sich beim Einzelkauf Gesamtkosten von 1.301,75 Euro. Die Ersparnis beim Tarifdeal liegt also bei gut 370 Euro.

Was bietet das Apple iPhone 12 mini?

Das im November 2020 erschienene iPhone 12 mini unterstützt die 5G-Technologie, sodass ihr das Beste aus dem Tarif herausholen könnt. Als Prozessor dient wie beim normalen iPhone 12 der schnelle A14 Bionic mit Taktfrequenzen von bis zu 3,1 GHz. Das hochwertige OLED-Display verfügt über eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln und eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 1.200 cd/m2.

5G bei O2?

O 2 war beim 5G-Ausbau zunächst langsamer als die Konkurrenten Telekom und Vodafone, macht aber inzwischen gute Fortschritte. Stand Anfang Juli dieses Jahres war 5G bei O 2 in 80 deutschen Städten verfügbar, darunter Berlin, Hamburg, München und Köln. Hier findet ihr eine Liste der Städte, in denen 5G verfügbar ist. Allerdings gilt die Verfügbarkeit nicht zwingend für das gesamte Stadtgebiet.

