Eine große Rabattaktion im Gaming-Bereich gibt es bei Saturn gerade nicht. Wenn man sich aber ein bisschen durchs Soriment wühlt, kann man trotzdem ein paar Schnäppchen finden, ganz besonders unter den PS4-Spielen. Ein paar der interessantesten und günstigsten Angebote stellen wir euch hier vor. Einige davon gibt es übrigens auch für Xbox One bzw. Xbox Series günstiger.

DOOM Eternal für 11,99 Euro

Den im letzten Frühjahr erschienenen Shooter-Hit Doom Eternal bekommt ihr für 11,99 Euro statt 26,90 Euro. Es ist das einzige Angebot in dieser Liste, das Teil einer größeren Rabattaktion ist, nämlich der Aktion "60 Jahre Technikliebe". Id Software hat das temporeiche Gameplay des Reboots aus 2016 beibehalten. DOOM Eternal ist sogar noch etwas anspruchsvoller als der Vorgänger: Schnelle Reaktionen allein reichen nicht, man muss auch stets Munition, Rüstung und Lebensenergie im Auge behalten, wenn man nicht in den Dämonenhorden untergehen will.

DOOM Eternal für 11,99€ bei Saturn

Borderlands 3 für 7,67 Euro

Borderlands 3 spielt sich im Wesentlichen wie die beiden Vorgänger. Der Loot-Shooter überzeugt auch diesmal wieder durch schnelle Gefechte, kreative Waffen, bunte Grafik und vor allem motivierende Beutesuche. Teil 3 ist allerdings deutlich umfang- und abwechslungsreicher als Borderlands 2. Mit unserem eigenen Raumschiff können wir nun verschiedene Planeten besuchen. Für gerade mal 7,67 Euro bekommt man hier eine Menge Spielzeit.

Borderlands 3 für 7,67€ bei Saturn

Dragon Quest Builders 2 für 4,99€

Sogar noch mehr Spielzeit fürs Geld bekommt ihr mit Dragon Quest Builders 2, das bei Saturn nur noch 4,99 Euro kostet. Dieses bietet den kreativen Freiraum eines Sandbox-Spiels im Stile eines Minecraft, ist im Grunde aber ein storybasiertes Action-Rollenspiel mit komplexer Handlung und vielen Quest. In dieser Hinsicht hat es sogar nochmal deutlich mehr zu bieten als der Vorgänger. Auf der anderen Seite ist aber auch Farming wichtiger geworden, wodurch ein bisschen Harvest-Moon- oder Stardew-Valley-Feeling aufkommt.

Dragon Quest Builders 2 für 4,99€ bei Saturn

Weitere PS4-Spiele unter 15 Euro (Auswahl):

Noch mehr günstige PS4-Spiele bei Saturn könnt ihr hier finden:

Saturn: PS4-Spiele günstig im Angebot

Beachtet bitte, dass bei ab 18 freigegebenen Spielen erhöhte Versandkosten von 4,99 Euro anfallen. Diese könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr die Bestellung bei einem Markt in eurer Nähe selbst abholt.