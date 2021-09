Bei Saturn gibt es gerade ein ziemlich günstiges Bundle mit dem heute erscheinenden, vorerst PS5- und PC-exklusiven Actionhit Deathloop und dem kabellosen Gaming-Headset Astro A20 Gen 2: Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 139,99 Euro. Einzeln kostet das Headset derzeit 106,99 Euro, Deathloop kostet 68,99 Euro. Für ein brandneues Spiel und ein ziemlich preisstabiles Wireless Headset ist es ein ordentlicher Rabatt.

Deathloop (PS5) + Astro A20 Wireless Gaming-Headset für 139,99€ bei Saturn

Das Bundle findet ihr auf der Produktseite des Astro A20, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt. Saturn macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Beachtet bitte: Da Deathloop erst ab 18 freigegeben ist, fallen Versandkosten von 4,99 Euro an, sofern ihr das Bundle nicht zu einem Markt in euerer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Was taugt das Astro A20 Gen 2?

Sehr gut, aber nicht perfekt: Das Astro A20 der zweiten Generation ist ein sehr gutes kabelloses Gaming-Headset, dessen Sound vor allem bei den Bässen und den Mitten überzeugt. Bei den Höhen schneidet es nicht ganz so gut ab. Das Mikrofon gibt Sprache klar und deutlich wieder, die Stimme klingt aber etwas dünn. Hier muss sich das A20 teureren Modellen wie dem A40 oder A50 geschlagen geben.

Verbindung per USB-Stecker, 20 Stunden Akkulaufzeit: Die Verbindung funktioniert ausschließlich per USB-Dongle. Alternative Verbindungsmöglichkeiten wie Kabel oder Bluetooth, durch die man das Headset auch leicht mit anderen Geräten als der PS4 oder PS5 verwenden könnte, gibt es leider nicht. Dafür fällt die Akkulaufzeit mit rund 20 Stunden deutlich länger aus als beispielsweise beim Sony Pulse 3D, das nur auf etwa 10 bis 12 Stunden kommt

Wie gut ist Deathloop?

Um es kurz zu machen: Hervorragend. Der der von Arkane (Dishonored) stammende First Person Shooter mit kreativer Zeitschleifenmechanik hat in unserem Test auf GamePro stolze 90 Punkte abgeräumt, der internationale Wertungsschnitt auf OpenCritic liegt derzeit bei 88 Punkten. Mehr zum Spiel und was es so großartig macht, erfahrt ihr hier:

