Wir gratulieren Saturn zum 60. Geburtstag und im Zuge der Feierlichkeiten bietet der Händler einige "Jubel-Preise" an. Bis zum 17. August 2021 könnt ihr Angebote unter anderem aus den Bereichen Entertainment, Technik und Gaming wahrnehmen. Im neuen Prospekt gibt es dabei vor allem für Besitzer der Nintendo Switch ein paar sehr interessante Deals.

Alle Angebote zum 60. Geburtstag von Saturn

Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Aktuelle Bestpreise: Bei Saturn bekommt ihr ein paar Titel der Nintendo Switch zum derzeit günstigsten Preis. Bekanntlich sind die Spiele der Switch in der Regel sehr preisstabil, sodass es sich hier um ein gutes Angebot handelt. Unter den Titeln finden sich zwei ausgezeichnete Spiele und ein Fitnessspiel, das während der Pandemie häufig ausverkauft war.



Gerade Mario Kart 8 Deluxe sollte in keiner Nintendo Switch-Sammlung fehlen und überzeugt in unserem Test mit einer herausragenden Wertung von 92 Punkten.



Diese Switch-Spiele sind im Angebot:

Weitere Angebote im Saturn Prospekt

Neben den Spielen der Nintendo Switch erwarten euch noch weitere Deals zum 60. Jubiläum von Saturn. Wir haben euch nachfolgend einige andere Angebote aus dem Geburtstags-Prospekt herausgesucht.

Alle Angebote zum 60. Geburtstag von Saturn